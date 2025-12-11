Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sevgilisi yönetmen Baturalp Bekar ile katıldığı davette siyah mini elbisesiyle şıklık yarışına katıldı. Şahinkaya'nın poz verirken Bekar'ın üstünü düzeltmesi ve ona sıkıca sarılması dikkat çekti.

Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2025 13:05

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Aynen Aynen" gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile yaşadığı aşkla gündemde. Şahinkaya, katıldığı bir davette sevgilisiyle birlikte verdiği pozlardaki samimi anlarıyla dikkat çekti.

Mini Elbisesiyle Şıklığını Konuşturdu

Davette siyah mini elbisesiyle göz kamaştıran oyuncu, Baturalp Bekar ile objektiflere poz verirken sergilediği içten tavırlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu:

  • Samimi Jestler: Nilperi Şahinkaya'nın poz verme sırasında zaman zaman sevgilisi Bekar’ın üstünü başını düzeltmesi ve ona sıkıca sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Şahinkaya'nın bu korumacı ve romantik halleri, ikilinin arasındaki ilişkinin ne kadar ciddi ve samimi olduğunu gözler önüne serdi.

Benzer Haberler
Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte? Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?
Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı! Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı!
Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: "Elenmek İçin Plan Yaptım, Annemlere 'Beni Desteklemeyin' Dedim!"
İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti! Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti!
Tuba Ünsal Kendisinden 10 Yaş Küçük Sevgilisi Emir Ersoy'la İlk Kez Görüntülendi: El Ele Aşk İlanı! Tuba Ünsal Kendisinden 10 Yaş Küçük Sevgilisi Emir Ersoy'la İlk Kez Görüntülendi: El Ele Aşk İlanı!
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?