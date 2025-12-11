Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti!

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki", "Aynen Aynen" gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu Nilperi Şahinkaya, bir süredir yönetmen Baturalp Bekar ile yaşadığı aşkla gündemde. Şahinkaya, katıldığı bir davette sevgilisiyle birlikte verdiği pozlardaki samimi anlarıyla dikkat çekti.

Mini Elbisesiyle Şıklığını Konuşturdu

Davette siyah mini elbisesiyle göz kamaştıran oyuncu, Baturalp Bekar ile objektiflere poz verirken sergilediği içten tavırlarla gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu:

Samimi Jestler: Nilperi Şahinkaya'nın poz verme sırasında zaman zaman sevgilisi Bekar’ın üstünü başını düzeltmesi ve ona sıkıca sarılması dikkatlerden kaçmadı.

Şahinkaya'nın bu korumacı ve romantik halleri, ikilinin arasındaki ilişkinin ne kadar ciddi ve samimi olduğunu gözler önüne serdi.