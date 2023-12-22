Nilperi Şahinkaya: Seksi değil cilveliyim

Son olarak YouTube'da yayınlanan bir programa katılan Nilperi Şahinkaya, hoşlandığı erkek tipini açıkladı ve aynı zamanda kıskanç biri olduğunu vurguladı. Ünlü oyuncu, programa katılımıyla dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Nilperi Şahinkaya: Seksi değil cilveliyim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-12-2023 09:12

Nilperi Şahinkaya katıldığı bir programda kendisine dair dikkat çekici itiraflarda bulundu. Güzel oyuncu, "Sevgiline biri asılırsa ne yaparsın?" sorusuna "Buna çok sinirlenirim. 4 yıl önce ilişkimizin başlarında böyle bir şey yaşanmıştı. Ben o anda durmuştum. Ona, 'Sen benim sevgilimle!' diye uyarı yapmam. Ama kızın gözlerinin içine bakıp ona fikslenmiştim. Burada kız hiç ben yokmuşum gibi davranıyor. Bu en sinir bozucusu. Ama tabii partnerimden beklerim o çizgiyi koymasını." cevabını verdi.

"Seksi değil cilveliyim"

Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinde Seyyal karakterine hayat veren Şahinkaya, "Seyyal kadar seksi değilim ama cilveliyim." itirafında bulundu.

"Sevgilim Herkül gibi"

Nilperi Şahinkaya, hoşlandığı erkek tipi hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı: "Instagram üzerinden genellikle sevgilimle ilgili 'Bula bula bu adamı buldun' şeklinde mesajlar alıyorum. Emre'yi sokakta görenler şaşkına dönüyorlar. Ben heybetli, erkeğin kendini belli ettiği birini tercih ediyorum. Emre, adeta bir Herkül gibi, dik duruyor. İlk zamanlarda bu ilişkinin pek ilerleyeceğini düşünmüyordum; başına buyruk biriydi, çok cool görünüyordu, güvenemiyordum. Ancak bir anda 'Güvenemiyorum' dedim ve şaşırtıcı bir şekilde rahatladım, tavrı da değişti. Bu ilişki, güzel bir noktaya evrildi."

 

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