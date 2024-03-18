Nilgün Belgün'den bomba sevişme itirafı

Nilgün Belgün, "Çiçek Taksi", "Yabancı Damat" ve "Akasya Durağı" gibi ünlü dizilerde rol almanın yanı sıra tek kişilik tiyatro oyunlarıyla da sahnede büyük başarı elde eden bir oyuncu. Ancak, katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile şaşırttı: "Ben hiç kahkaha atarak seviştiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Nilgün Belgün, Oya Çınar'ın sunduğu Oyalamaca programına konuk oldu. Çınar, oyuncuya Ayşe Arman'ın bir röportajında bahsettiği bir cümleyi hatırlatarak, "Siz de benzer bir cümle kullanmıştınız, hatırlıyorum" dedi.

Belgün ise gülerek, "Ben hiç kahkaha atarak seviştiğimi hatırlamıyorum" yanıtını verdi.

Çınar, "Peki, nereden hatırlıyorum bunu, Behzat Uygur'a mı söylediniz?" diye sordu.

Belgün ise gülerek, "Hayır canım, Behzat bana bir soru sordu. Ben de 'Yahu insan sevişirken kahkaha atar mı?' dedim. Ama sevişme bittikten sonra belki kahkaha atmışlığım vardır, ne kadar memnun kaldımsa dedim" şeklinde açıklama yaptı.