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Nihal Yalçın ve Berker Güven'in romantik tatili

Nihal Yalçın, bir süre önce meslektaşı Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikili, önceki gün Çeşme'deki romantik tatillerinde kameralara yakalandı. Denizde aşka gelen ikiliden Güven, sevgilisine sarılıp yanağına öpücük kondurdu.

Nihal Yalçın ve Berker Güven'in romantik tatili
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-08-2023 09:56

Ünlü isimler Nihal Yalçın ve Berker Güven, geçtiğimiz aylarda başlayan aşklarıyla magazin gündemine damga vurdu. İkilinin aşkı, son zamanlarda romantik tatilleri ile daha da dikkat çekmeye başladı. Özellikle Çeşme'de geçirdikleri romantik tatil, kameraların objektifine takıldı ve çiftin aşk dolu anları magazin basınında geniş yer buldu.

Denizin ve güneşin tadını çıkaran Nihal Yalçın ve Berker Güven çifti, denizdeki romantik anlarıyla hayranlarını kendine hayran bıraktı. Berker Güven, sevgilisi Nihal Yalçın'a sıcak bir sarılma eşliğinde yanağına öpücük kondurarak duygusal anlar yaşattı.

Nihal Yalçın ve Berker Güven, magazin dünyasının yakından takip ettiği bir çift haline geldi. İkili, samimi ve uyumlu halleriyle de dikkat çekiyor.

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