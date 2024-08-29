Nez ve Rüştü Onur Atilla'nın İlişkisi Sona Erdi: Sinem Ayyıldız'dan Manidar Paylaşım

Nez, Rüştü Onur Atilla ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

Nez ve Rüştü Onur Atilla'nın İlişkisi Sona Erdi: Sinem Ayyıldız'dan Manidar Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2024 14:15

Haziran ayında ilişkiye başlayan Nez ve Rüştü Onur Atilla'nın aşkı kısa sürdü. Şarkıcı Nez, sosyal medya üzerinden ayrıldıklarını duyurdu. Ayrılık haberi, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Nez, bir takipçisinin “Onur bey ile hiç paylaşım gelmiyor?” sorusuna yanıt vererek, “Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, gelen bazı yorumlara karşılık olarak, “Arkadaşlar, bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse, ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş, yeni bir başlangıçtır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Çiftin ayrılığı, Rüştü Onur Atilla’nın eski eşi Sinem Ayyıldız’ın manidar bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sinem Ayyıldız, “Nereye çıkacağını bildiği yoldan yürümeli insan...” notunu düştüğü paylaşımıyla dikkat çekti.

Rüştü Onur Atilla, Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran 2024’te anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma sonrasında Nez ile ilişki yaşamaya başlayan Atilla’nın bu birlikteliği de kısa sürede sona erdi.

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