Nevzat ve Evgenia Buluştu: İstanbul Hatırası’nda Nejat İşler’e Özge Borak Eşlik Edecek.

Edebiyat dünyasının usta kalemi Ahmet Ümit’in satış rekorları kıran kült eseri “İstanbul Hatırası”, dijital platform Netflix için diziye uyarlanıyor. Duayen yönetmen Abdullah Oğuz’un imzasını taşıyacak olan projede, başrol oyuncusu Nejat İşler’in partnerinin kim olacağı sorusu nihayet yanıt buldu.

Başkomiser Nevzat’ın Sevgilisi "Evgenia" Özge Borak Oldu

İstanbul aşığı Başkomiser Nevzat karakterine hayat verecek olan Nejat İşler’e, başrolde başarılı oyuncu Özge Borak eşlik edecek. Son dönemde hem ekranlarda hem de tiyatro sahnelerindeki performansıyla adından söz ettiren Borak, dizide Nevzat’ın Rum meyhanecisi olan sevgilisi “Evgenia” karakterini canlandıracak.

Yıldızlarla Dolu Kadro Şekillendi

Nisan ayı ortasında sete çıkması planlanan yapım, sadece başrolleriyle değil, yan karakterleri canlandıracak güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor:

Ali (Nevzat’ın Yardımcısı): Bilal Yiğit Koçak

Zeynep (Kriminoloji Uzmanı): Simay Barlas

Adem (İş Adamı): Cem Davran

Leyla Barkın: Tülin Özen

Namık Karaman: Deniz Celiloğlu

Tarikat Şeyhi: Şerif Erol

İstanbul’un tarihi dokusunu gizemli bir cinayet silsilesiyle harmanlayan dizi, Necdet Denizel karakterinin kurban edilmesiyle başlayan sürükleyici bir hikayeyi ekranlara taşıyacak.