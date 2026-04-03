Netflix’ten Büyük Çağrı: Genç Oyuncular Aranıyor

Dijital yayın dünyasının en güçlü oyuncularından biri olan Netflix, Türkiye’de dikkat çeken bir projeye daha imza atıyor. Üstelik bu kez yalnızca bir diziyle değil, aynı zamanda genç yeteneklere açtığı kapıyla gündeme geliyor. Yönetmen ve senarist Selman Nacar imzası taşıyan Palas Pandıras için başlatılan açık çağrı, oyunculuk hayali kuran gençler için gerçek bir fırsat sunuyor. Çünkü bu seçmelerde deneyim değil, potansiyel belirleyici oluyor.

Özellikle 18–22 yaş aralığındaki gençleri hedefleyen bu çağrı, Türkiye’nin dört bir yanından katılıma imkan tanıyor. Böylece yalnızca büyük şehirlerde yaşayanlar değil, yeteneğine güvenen herkes bu sürece dahil olabiliyor.

Palas Pandıras Dizisi İçin Büyük Fırsat

Yeni proje Palas Pandıras, yalnızca hikayesiyle değil, sunduğu fırsatla da öne çıkıyor. Çünkü seçilen aday, Netflix’in 190 ülkede yayınlanacak dizisinde önemli bir karaktere hayat verecek. Bu durum, genç oyuncular için uluslararası bir vitrine çıkma şansı anlamına geliyor.

Dizinin merkezinde ise güçlü bir hikaye yer alıyor. Sakatlık nedeniyle basketbol kariyerine erken veda eden eski bir milli sporcunun, beş lise öğrencisinin hayatına dokunuşu anlatılıyor. Bu hikayede kritik bir rol üstlenecek olan Serhat karakteri için yapılan seçim, projenin en merak edilen noktalarından biri haline geliyor.

Deneyim Şartı Yok, Yetenek Önemli

Bu seçme sürecini farklı kılan en önemli detay ise deneyim şartının aranmaması. Netflix oyuncu seçmesi, kamera önü tecrübesi olmayan gençlere de kapı açıyor. Ancak burada önemli bir denge kuruluyor. Çünkü adayların hem oyunculuk potansiyeli hem de basketbol becerisi birlikte değerlendiriliyor.

Bu nedenle başvuru süreci klasik bir casting deneyiminin ötesine geçiyor. Adaylardan üç farklı video talep ediliyor. Öncelikle doğal bir ortamda kendilerini tanıttıkları bir video isteniyor. Ardından verilen metni canlandırdıkları performans kaydı geliyor. Son olarak ise basketbol yeteneklerini gösteren bir video sürece dahil ediliyor.

İstanbul’da Kamp Süreci Başlıyor

Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme süreci başlıyor. Ardından öne çıkan adaylar İstanbul’a davet ediliyor. Bu noktada süreç daha profesyonel bir aşamaya taşınıyor. Çünkü seçilen gençler, oyuncu koçları ve basketbol antrenörleri eşliğinde özel bir kamp programına katılıyor.

Bu kamp yalnızca bir eleme süreci değil, aynı zamanda ciddi bir gelişim alanı sunuyor. Katılımcılar hem oyunculuk hem de fiziksel performans açısından kendilerini ileri taşıma fırsatı yakalıyor. Kamp sonunda ise yapım ekibi son kararını veriyor ve seçilen aday dizi kadrosuna dahil oluyor.

Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan

Başvurular için belirlenen son tarih ise 12 Nisan. Adaylar, resmi web sitesi üzerinden formu doldurarak sürece dahil olabiliyor. Üstelik cep telefonu ile çekilen videolar da kabul ediliyor. Bu da süreci daha erişilebilir ve demokratik hale getiriyor.

Kısacası Netflix Türkiye, bu projeyle yalnızca yeni bir dizi üretmiyor. Aynı zamanda yeni bir yıldız keşfetmek için güçlü bir adım atıyor. Eğer sen de hikayeni yazmak istiyorsan, bu çağrı tam anlamıyla kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.