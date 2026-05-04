Nesrin Cavadzade’den Beklenen Gelinlik Paylaşımı: Nikâh Cüzdanıyla Poz Verdi!

Ekranların başarılı oyuncusu Nesrin Cavadzade, iş insanı Kadir Taner Uçar ile Bodrum’da gerçekleştirdiği sürpriz nikâhın ardından merakla beklenen gelinlikli karesini paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun gelinlik tercihi, eski projesindeki bir sahneyi akıllara getirdi.

Nikâh Cüzdanıyla İlk Poz

Sessiz sedasız evlenerek magazin gündemine bomba gibi düşen Cavadzade, hayranlarının merakını gideren ilk paylaşımını yaptı. Elinde nikâh cüzdanıyla çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan güzel oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Peri masallarını andıran bir görünüme bürünen ünlü ismin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

"Sandık Kokusu" Esintisi

Nesrin Cavadzade’nin düğününde giydiği gelinlik, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Oyuncunun bu özel gününde tercih ettiği model, Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği "Ayça" karakterinin giydiği gelinliğe benzetildi. Her iki gelinliğin de benzer tarzda balık kesim detaylara sahip olması, sosyal medyada "Nesrin kendi tarzından vazgeçmedi" yorumlarına neden oldu.

Gözlerden Uzak, Sade Bir Tören

Magazincilerden ve kalabalıktan uzak bir şekilde dünya evine girmeyi tercih eden çiftin, bu sade ve şık töreni takipçileri tarafından takdir topladı. Özellikle Cavadzade’nin zarif gelinlik seçimi, moda otoritelerinden ve hayranlarından tam not aldı.