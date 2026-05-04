Nesrin Cavadzade Sessiz Sedasız Evlendi! İşte Bodrum’daki Gizli Nikâhın Detayları

Ekranların sevilen ismi Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü. "Daha On Yedi" dizisindeki Şebnem rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncunun, iş insanı Kadir Taner Uçar ile sessiz sedasız dünya evine girdiği iddia edildi.

Bodrum’da Gizli Nikâh

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar, dizi çekimlerinin devam ettiği Bodrum’da hayatlarını birleştirdi. Sosyal medya hesabından önce nikahtan boş sandalyelerin olduğu bir kare paylaşan Cavadzade, ardından eşiyle sırtı dönük bir pozunu yayınlayarak merak uyandırdı. Çiftin nikâh törenine Cavadzade'nin Poodle cinsi köpeği Dolce’nin papyonuyla eşlik etmesi ise takipçilerini gülümsetti.

Gelinlik Bilmecesi

Hayranları ünlü oyuncudan görkemli bir gelinlik karesi beklerken, Cavadzade düğünden tek bir kare bile paylaşmadı. Gelinliği büyük merak konusu olan oyuncunun, nikâhın hemen ertesi sabahında ise yeni dizisi "Daha On Yedi"nin afiş çekimleri için setin yolunu tuttuğu öğrenildi.

Aradaki Yaş Farkı Gündem Oldu

İddialara göre çift, nikâh tarihini Kadir Taner Uçar’ın doğum gününe denk getirdi. Bu mutlu günle birlikte damadın yaşı da merak konusu oldu. 36 yaşındaki Kadir Taner Uçar ile 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade arasındaki 7 yaş fark, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.