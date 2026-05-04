Nesrin Cavadzade Sessiz Sedasız Evlendi! İşte Bodrum’daki Gizli Nikâhın Detayları

Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar evlendi mi? Bodrum'daki gizli nikâhtan ilk detaylar, gelinlik merakı ve yaş farkı polemiği haberimizde.

Nesrin Cavadzade Sessiz Sedasız Evlendi! İşte Bodrum’daki Gizli Nikâhın Detayları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-05-2026 10:59

Ekranların sevilen ismi Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü. "Daha On Yedi" dizisindeki Şebnem rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncunun, iş insanı Kadir Taner Uçar ile sessiz sedasız dünya evine girdiği iddia edildi.

Bodrum’da Gizli Nikâh

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Nesrin Cavadzade ve Kadir Taner Uçar, dizi çekimlerinin devam ettiği Bodrum’da hayatlarını birleştirdi. Sosyal medya hesabından önce nikahtan boş sandalyelerin olduğu bir kare paylaşan Cavadzade, ardından eşiyle sırtı dönük bir pozunu yayınlayarak merak uyandırdı. Çiftin nikâh törenine Cavadzade'nin Poodle cinsi köpeği Dolce’nin papyonuyla eşlik etmesi ise takipçilerini gülümsetti.

Gelinlik Bilmecesi

Hayranları ünlü oyuncudan görkemli bir gelinlik karesi beklerken, Cavadzade düğünden tek bir kare bile paylaşmadı. Gelinliği büyük merak konusu olan oyuncunun, nikâhın hemen ertesi sabahında ise yeni dizisi "Daha On Yedi"nin afiş çekimleri için setin yolunu tuttuğu öğrenildi.

Aradaki Yaş Farkı Gündem Oldu

İddialara göre çift, nikâh tarihini Kadir Taner Uçar’ın doğum gününe denk getirdi. Bu mutlu günle birlikte damadın yaşı da merak konusu oldu. 36 yaşındaki Kadir Taner Uçar ile 43 yaşındaki Nesrin Cavadzade arasındaki 7 yaş fark, sosyal medyada en çok konuşulan detaylar arasında yer aldı.

 

 

Benzer Haberler
Müzikten Sonra Sunuculuk: İdo Tatlıses Babasının İzinde Müzikten Sonra Sunuculuk: İdo Tatlıses Babasının İzinde
Nesrin Cavadzade’den Beklenen Gelinlik Paylaşımı: Nikâh Cüzdanıyla Poz Verdi! Nesrin Cavadzade’den Beklenen Gelinlik Paylaşımı: Nikâh Cüzdanıyla Poz Verdi!
Boran Kuzum’dan İlişki İtirafı: Boran Kuzum’dan İlişki İtirafı: "En Toksik Özelliğim Yalnızlığım!"
Ece Erken’den Komşularına Sert Tepki: Ece Erken’den Komşularına Sert Tepki: "Ahlaksızlar, Sizi Kameralardan Bulacağım!"
Ebru Şahin’in Doğal Güzelliği Gündem Oldu: Makyajsız Hali Tam Not Aldı Ebru Şahin’in Doğal Güzelliği Gündem Oldu: Makyajsız Hali Tam Not Aldı
Portekiz’de Ölümden Dönmüştü! Oktay Çubuk Günler Sonra İlk Kez Konuştu Portekiz’de Ölümden Dönmüştü! Oktay Çubuk Günler Sonra İlk Kez Konuştu
ÇOK OKUNANLAR
Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?
  • 01-05-2026 12:00

Kuruluş Orhan’da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu’nun Dizisi Final mi Yapacak?

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
  • 28-04-2026 17:01

Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
  • 02-05-2026 12:05

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene’den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
  • 29-04-2026 17:55

Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
  • 29-04-2026 10:57

Aleyna Tilki’nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım