Nesrin Cavadzade: Artık mücevhere para vermem diye düşünüyorum!
Son dönemde nişanlısı Gökhan Alkan ile ilişkisini bitirmesiyle konuşulan Nesrin Cavadzade, ünlü bir mücevher markasıyla işbirliği yaptı. Gerçekleştirilen lansmanda gazetecilerle bir araya gelen güzel oyuncu, "Bu işbirliği vesilesiyle artık mücevhere para vermem diye düşünüyorum" diyerek, samimi açıklamalarda bulundu.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2022 14:00
2405OKUNMA
Ünlü bir mücevher markası, 40 yaşındaki Nesrin Cavadzade ile işbirliğini Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu.