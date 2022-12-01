Nesrin Cavadzade: Artık mücevhere para vermem diye düşünüyorum!

Ünlü bir mücevher markası, 40 yaşındaki Nesrin Cavadzade ile işbirliğini Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği lansman ile duyurdu.

Gerçekleşen lansman sonrası basın mensuplarının sorularına cevap veren Cevadzade, "Markanın elçisi olduğum için çok mutluyum. Bana kazanımı çok büyük oldu. Bu vesileyle artık mücevhere para vermem diye düşünüyorum" diyerek gülümsedi.

"İLGİ ÇEKİCİ OLMAYI SEVİYORUM"

"Abartıyı sever misiniz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren ünlü isim, 'Kesinlikle abartıyı severim. Bunu giydiğim ve taktığım takılardan anlıyorsunuzdur. Gereğinden fazla şık giyineyim, bir yere gittiğimde ilgi çekici olmayı seviyorum" itirafında bulundu.