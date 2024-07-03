Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme

Ay Yapım, 2025 Ocak sezonu için planladığı "İşgal Günlerinde Aşk" dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Dönem dizisi olarak dikkat çeken proje, 1919 yıllarındaki Millî Mücadele günlerine ayna tutacak. Olaylar, Binbaşı Ekrem’in hikâyesi etrafında şekillenecek.

Dizinin başrolünde, Rus genç dansçı Vera karakterini canlandıracak olan Neslihan Atagül yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin senaryosu, güçlü kalem Yılmaz Şahin tarafından yazılıyor ve yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Güç, "Kadın", "Camdaki Kız" ve "Sakla Beni" gibi başarılı dizilere imza atmış bir isim.

Nadim Güç, şu sıralar Kastamonu Cide’de Nur Sürer'li "Mukadderat" filminin yönetmenliğini yapıyor. "İşgal Günlerinde Aşk", Ay Yapım’ın büyük titizlikle hazırladığı projelerden biri olarak, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.