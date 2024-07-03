Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme

Neslihan Atagül, "İşgal Günlerinde Aşk" dizisinin başrolü oldu. Dizinin yönetmeni de belli oldu. "İşgal Günlerinde Aşk"ı Nadim Güç yönetecek. Güç, daha önce "Kadın", "Camdaki Kız" ve "Sakla Beni" gibi iyi reytinglere sahip dizileri yönetmişti.

Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 12:21

Ay Yapım, 2025 Ocak sezonu için planladığı "İşgal Günlerinde Aşk" dizisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Dönem dizisi olarak dikkat çeken proje, 1919 yıllarındaki Millî Mücadele günlerine ayna tutacak. Olaylar, Binbaşı Ekrem’in hikâyesi etrafında şekillenecek.

Dizinin başrolünde, Rus genç dansçı Vera karakterini canlandıracak olan Neslihan Atagül yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dizinin senaryosu, güçlü kalem Yılmaz Şahin tarafından yazılıyor ve yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. Güç, "Kadın", "Camdaki Kız" ve "Sakla Beni" gibi başarılı dizilere imza atmış bir isim.

Nadim Güç, şu sıralar Kastamonu Cide’de Nur Sürer'li "Mukadderat" filminin yönetmenliğini yapıyor. "İşgal Günlerinde Aşk", Ay Yapım’ın büyük titizlikle hazırladığı projelerden biri olarak, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
TAKVİM Belli Oldu! SSK ve Bağkur Emeklisi Temmuz Ayında 5000 TL Alacak! Son Dakika Haberi Geldi! TAKVİM Belli Oldu! SSK ve Bağkur Emeklisi Temmuz Ayında 5000 TL Alacak! Son Dakika Haberi Geldi!
Ek ödeme onaylandı: Emekli maaşlarını SGK üzerinden alanlara, 9900 TL net ödenecek tutar verilecek! Ek ödeme onaylandı: Emekli maaşlarını SGK üzerinden alanlara, 9900 TL net ödenecek tutar verilecek!
E-devletten başvuru imkanı! Devlet annelere yardım eli uzattı! Tam 14000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz! E-devletten başvuru imkanı! Devlet annelere yardım eli uzattı! Tam 14000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz!
İlhan Şen'den proje değişikliği İlhan Şen'den proje değişikliği
Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum'da coşkuyla kutladı Büşra Pekin, yeni yaşını Bodrum'da coşkuyla kutladı
Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme'de aşk tatilinde Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme'de aşk tatilinde
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme
  • 03-07-2024 12:21

Neslihan Atagül'ün rol alacağı dizide bomba gelişme

Gülben Ergen sezonu çivileme açtı
  • 28-06-2024 11:01

Gülben Ergen sezonu çivileme açtı

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili
  • 01-07-2024 16:46

Alperen Şengün ve Hannah Cherry'nin Bodrum Tatili

Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi
  • 28-06-2024 11:05

Defne Samyeli'nin tatil pozları büyüledi

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 26-06-2024 14:38

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...