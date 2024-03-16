Neslihan Atagül'ün giydiği ceketin fiyatı dudak uçuklattı

Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu tarafından ihanete uğradığı iddialarıyla magazin dünyasında uzun süre gündemde kalan Neslihan Atagül, şimdi de Milano'daki pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. İtalya'ya bir televizyon programına katılmak için giden ünlü oyuncunun cesur tarzı, merak konusu oldu.

Neslihan Atagül, 'Deniz' karakteriyle tanındığı Yaprak Dökümü dizisiyle ön plana çıktı ve 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda başrol oynadı.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden olan Atagül, son olarak Milano'daki pozlarıyla adından söz ettirdi.Atagül'ün giydiği ceketin fiyatı ise dudak uçuklattı. Daha önce Kim Kardashian tarafından da tercih edilen bu ceketin fiyatı, hayranlarını şaşırttı.



Atagül'ün jean görünümlü kolları ve yakası siyah tüylerden oluşan ceketinin dudak uçuklatan fiyatı tam 34 bin 536 TL.