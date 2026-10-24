Röportaj Adam Mahsun Karaca Sinemaya Dönüyor: Ben Sana İnanıyorum Fragmanı Yayınlandı!

'Röportaj Adam' mahlasıyla tanınan Mahsun Karaca sosyal medyada başlattığı mizah anlayışını bir kez daha beyaz perdeye taşıyor. Komedyenin yeni filmi "Ben Sana İnanıyorum"dan ilk fragman yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturduğu filmin senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir kaleme aldı. "Ben Sana İnanıyorum" 13 Kasım'da sinema salonlarında olacak.



Adliye Koridorlarından Yeraltı Dünyasına



"Ben Sana İnanıyorum"un fragmanında avukat Mahsun'un yeraltı dünyasıyla yollarının kesişmesinin ardından yaşadığı karmaşa gözler önüne seriliyor. Müvekkilini savunmaya çalışırken kendisini birbirinden tuhaf durumların içinde bulan Mahsun'un yaşadıkları mahkeme salonundan ev hayatına uzanan eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.

Hikayenin merkezinde avukat Mahsun var. Müvekkilini savunmak isterken işlerin kontrolden çıkmasıyla kendini yeraltı dünyasının tam ortasında bulan Mahsun bir anda absürt bir karmaşanın içine düşüyor. Mahkeme salonlarından ev hayatına uzanan bu süreç Karaca'nın kendine has komedi tarzıyla şekilleniyor. Yayınlanan fragmanda suç dünyasına hukuk sistemine ve güncel olaylara yapılan mizahi göndermeler de dikkat çekiyor. Özellikle cezaevi hayatı üzerinden gelişen espriler filmin absürt mizahını ortaya koyarken Mahsun'un çevresindeki karakterlerle yaşadığı çatışmalar da eğlenceli anlara sahne oluyor.

Mizahi Göndermeler ve Güçlü Kadro

Mizahı göndermelerin bolca yer aldığı filmde Mahsun Karaca'ya Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar eşlik ediyor.