Teşkilat'ta Şok Gelişme: Azra Ekibi Yarı Yolda Bıraktı!

Teşkilat 190. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1'de! Azra'nın şoke eden hamlesi ve Korkut'un stratejik oyunu haberimizde.

Teşkilat'ta Şok Gelişme: Azra Ekibi Yarı Yolda Bıraktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 15:26

TRT 1'in Pazar akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Teşkilat 190'ıncı bölümüyle ekrana gelecek. Aksiyon dolu bir bölüm izleyiciyle buluşacak. İşte detaylar...
 

Azra'nın Hamlesi Dengeleri Altüst Ediyor


Teşkilat 190'ıncı bölümünde operasyonun seyri kökten değişecek. Altay'ın kendisine güvenmeye başladığı anda Azra'nın Teşkilat'ı yarı yolda bırakması tüm planları alt üst edecek. Altay düşmana yaklaşsa da Azra'nın yarattığı bu kırılma dengeleri alt üst edecek.

 

Korkut'tan Oyunu Değiştiren Stratejik Hamle

 

Şahin ve Ulak ise Korkut'u köşeye sıkıştırdıklarını düşündükleri anda beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kalacak. Zekice bir hamle yapan Korkut rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışacak. Bahar için ise olayların seyri çok daha karmaşık ve zorlu bir hal alacak.

Geniş ve usta oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Bensu Soral, Yunus Emre Yıldırımer, Duygu Sarışın, Serdar Yeğin, Damla Colbay, Gökberk Demircİ, Buçe Buse Kahraman, Melisa Akman, Ayşen Gürler, Ahmet Yıldırım, Baki Davrak, Ferhan Vural, Murat Han, Savaş Özdemir, Ali Seçkiner Alıcı, Selim Bayraktar ve Uğur Yücel'in yer aldığı Teşkilat heyecan dolu 190. bölümüyle Pazar akşamı TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

 

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