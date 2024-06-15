Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile yedi yıl önce evlenen Neslihan Atagül, soluğu plajda aldı. Sabahın erken saatlerinde deniz kenarında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2024 10:22

Son dönemde ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yazın keyfini plajda çıkardı. Atagül, peş peşe çekilen bikinili pozlarını 14.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Gönderisine "Sabah 05.00... İstanbul" notunu ekleyen güzel oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Atagül'ün paylaşımlarına hayranlarından "Bu ne güzellik?", "Kraliçe" ve "Müthiş görünüyorsun" gibi yorumlar geldi. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören fotoğraflar, Neslihan Atagül'ün doğallığı ve güzelliğiyle bir kez daha dikkat çektiğini gösterdi.

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