Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Son dönemde ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, yazın keyfini plajda çıkardı. Atagül, peş peşe çekilen bikinili pozlarını 14.1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştı. Gönderisine "Sabah 05.00... İstanbul" notunu ekleyen güzel oyuncunun fotoğrafları, kısa sürede 300 binden fazla beğeni aldı ve sosyal medyada gündem oldu.

Atagül'ün paylaşımlarına hayranlarından "Bu ne güzellik?", "Kraliçe" ve "Müthiş görünüyorsun" gibi yorumlar geldi. Takipçileri tarafından büyük ilgi gören fotoğraflar, Neslihan Atagül'ün doğallığı ve güzelliğiyle bir kez daha dikkat çektiğini gösterdi.