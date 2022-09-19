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Gecce Magazin Haberleri

Neslihan Atagül'den yeni pozlar! "Her mevsimi yaza dönüştürenler"

Şimdilerde 'Geccenin Ucunda' adlı diziyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Atagül havuz başında verdiği pozlarla, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Neslihan Atagül'den yeni pozlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-09-2022 14:57

Neslihan Atagül, son olarak 13.5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni karelerini paylaştı. Kot şortu ve örgü büstiyeriyle kamera karşısına geçen ünlü ismin peş peşe yayınladığı pozları, 700 binden fazla beğeni ve 10 binden fazla yorum aldı.

Takipçileri, başarılı oyuncunun havuz başında çekilen, "Her mevsimi yaza dönüştürenler" notunu yazdığı gönderisine; "Sen her mevsim çok güzelsin", "Ne kadar zarifsin" ve "İçindeki çocuk, yaşam enerjin, samimiyetin yok olmasın inşallah" gibi yorumlar yaptı.

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