Neslihan Atagül’den Minik Oğlu Aziz’li Gün Doğumu Paylaşımı

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun ilk çocuğu Aziz, annesinin sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Atagül, oğlu Aziz’li gün doğumunu paylaştı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-11-2025 13:21

Ekranların ünlü çifti Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, ilk çocukları Aziz'in doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Minik Aziz'in doğumuyla birlikte sosyal medyada sık sık paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan ünlü çift, bugün de yeni bir paylaşımla hayranlarının dikkatini çekti.

İstanbul'dan Gün Doğumu ve Minik Aziz'in Karesi

Neslihan Atagül, bugün İstanbul’daki gün doğumunu kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Atagül, gün doğumu manzarasına ek olarak minik oğlu Aziz'in de bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu, oğlunun yüzünü göstermeden yaptığı bu paylaşımda, minik Aziz'in tatlı anını yansıtan bir fotoğrafı yayımladı. Neslihan Atagül’ün bu sıcak paylaşımı, takipçilerinin kalplerini ısıttı ve büyük beğeni topladı

