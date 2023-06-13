Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu!

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda çıkan boşanma iddialarını yalanlayarak ilişkilerine devam ettiklerini gösterdi. Son zamanlarda medyada yer alan spekülasyonların ardından çift, Kıbrıs'a gitti. Burada yatırım yapmak isteyen ikilinin mutluluk pozları beğeni topladı.

Boşanma haberlerinin hızla yayıldığı dönemde çift, iddiaları yalanlamak için sessiz kalmayı tercih etti. Bunun yerine, ilişkilerine odaklanmayı ve güçlendirmeyi seçtiler. Kısa bir süre önce Kıbrıs'ta yatırım yapmayı planladıklarını ve bir ev bakmaya gittiklerini duyuran çift, arkadaşlarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bir hayli keyifli olan çifti görenler 'boşanma yok' yorumlarında bulundular.



