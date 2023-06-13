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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu!

Gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Son günlerde sık sık boşanma haberleriyle gündeme gelen ikili tatile çıktı. Çift objektiflere mutluluk pozu verdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutluluk pozu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-06-2023 12:15

Ünlü çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarda çıkan boşanma iddialarını yalanlayarak ilişkilerine devam ettiklerini gösterdi. Son zamanlarda medyada yer alan spekülasyonların ardından çift, Kıbrıs'a gitti. Burada yatırım yapmak isteyen ikilinin mutluluk pozları beğeni topladı.

Boşanma haberlerinin hızla yayıldığı dönemde çift, iddiaları yalanlamak için sessiz kalmayı tercih etti. Bunun yerine, ilişkilerine odaklanmayı ve güçlendirmeyi seçtiler. Kısa bir süre önce Kıbrıs'ta yatırım yapmayı planladıklarını ve bir ev bakmaya gittiklerini duyuran çift, arkadaşlarıyla birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bir hayli keyifli olan çifti görenler 'boşanma yok' yorumlarında bulundular.


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