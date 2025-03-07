Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutlu haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Gelen haberlere göre ünlü çift, ilk çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Doğumun ardından hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel hayatları ve mutlu evlilikleriyle sık sık magazin gündemine gelen çift, bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Neslihan Atagül, hamileliği boyunca annelik duygusunu sabırsızlıkla beklediğini dile getirirken, doğum öncesinde yaptığı açıklamalarda bu sürece en güzel şekilde hazırlandığını ifade etmişti.

Henüz bebekleriyle ilgili bir paylaşım yapmayan çiftin sevenleri, sosyal medyada mutluluklarını dile getirerek tebrik mesajları yağdırdı. Atagül ve Doğulu’nun bebeklerine hangi ismi verdikleri ise şimdiden merak konusu oldu.