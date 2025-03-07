Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutlu haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Başarılı oyunculuk kariyerleriyle olduğu kadar mutlu evlilikleriyle de dikkat çeken Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Gelen haberlere göre ünlü çift, bugün ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan mutlu haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-03-2025 10:21

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, anne baba olmanın sevincini yaşıyor. Gelen haberlere göre ünlü çift, ilk çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Doğumun ardından hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özel hayatları ve mutlu evlilikleriyle sık sık magazin gündemine gelen çift, bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Neslihan Atagül, hamileliği boyunca annelik duygusunu sabırsızlıkla beklediğini dile getirirken, doğum öncesinde yaptığı açıklamalarda bu sürece en güzel şekilde hazırlandığını ifade etmişti.

Henüz bebekleriyle ilgili bir paylaşım yapmayan çiftin sevenleri, sosyal medyada mutluluklarını dile getirerek tebrik mesajları yağdırdı. Atagül ve Doğulu’nun bebeklerine hangi ismi verdikleri ise şimdiden merak konusu oldu.

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