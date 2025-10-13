Neslihan Atagül Doğulu: “Anne Olmak Bambaşka Bir Duyguymuş”

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, İstanbul Etiler’de bir ofisten çıkarken objektiflere yakalandı. Yedi ay önce oğlu Aziz’i kucağına alan başarılı oyuncu, ilk kez annelik deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Gülümseyerek gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atagül, “Muazzam tecrübeler yaşadım Aziz sayesinde. Anne olmak bambaşka bir duyguymuş gerçekten. İnsanlar söylerdi ama ben o kadar farkında değildim. Şimdi iyi ki var diyorum, bana her gün yeni şeyler öğretiyor” ifadelerini kullandı.

“Kadir Kahkaha Attı, Güldü”

Basın mensuplarının “Eşiniz Kadir Doğulu baba olacağını öğrendiğinde nasıl tepki verdi?” sorusuna ise oyuncu içtenlikle yanıt verdi. Neslihan Atagül, “Kahkaha attı, güldü” diyerek o anı gülümseyerek anlattı. Ünlü çiftin mutluluğu yüzlerinden okunurken, Atagül’ün enerjik hali dikkat çekti.

“Haftanın 4-5 Günü Sette Olmak Şu An Bana Uygun Değil”

Son olarak annelikle birlikte önceliklerinin değiştiğini anlatan Neslihan Atagül, şu sıralar uzun soluklu projelere sıcak bakmadığını belirtti. Oyuncu, “Daha çok vaktimi Aziz ile geçirdiğim için bu dönem bana iyi geliyor. Haftanın 4-5 günü sette olma fikri şu anda bana pek iyi gelmiyor. Daha kısa soluklu işlerle dönmeyi düşünüyorum” dedi.

Ünlü oyuncunun bu açıklamaları, hem annelik heyecanını hem de kariyerine getirdiği yeni bakış açısını gözler önüne serdi. Atagül’ün samimiyeti ve doğallığı, hayranlarından büyük ilgi gördü.