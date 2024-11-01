Neslihan Atagül bakın ne aşerdi?

5 aylık hamile olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, doğacak bebeğine kavuşmak için gün sayarken Mısır’da tatil yapmaya devam ediyor. Hamilelik sürecinde farklı yiyecekler aşeren Atagül, bu kez ayran isteyince bulunduğu restoranda ilginç bir çözüm buldu. Restoranda ayran bulunmadığını öğrenen oyuncu, suyuna iki kaşık yoğurt ekleyerek kendi ayranını hazırladı.





Atagül, bu pratik anını Instagram hesabından paylaştı. Hayranları tarafından büyük ilgi gören bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Atagül, hamilelik sürecinde yaşadığı bu tatlı anlarla sosyal medya takipçilerini gülümsetmeye devam ediyor.