Neslihan Atagül 5 aylık oğlu Aziz'i paylaştı! İşte o kare...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Mart 2025’te dünyaya gelen oğlu Aziz ile ilgili ilk paylaşımını yaptı. Eşi Kadir Doğulu ve 5 aylık oğlunun yer aldığı duygusal kareye “Canlarım benim” notunu düşen Atagül, anne olmanın verdiği mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Bu özel an, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mart’ta Anne Oldu

2016 yılında mutlu bir evlilikle hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bu yıl ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Mart ayında oğulları Aziz’i kucaklarına alan çift, bebekleriyle ilgili detayları bugüne kadar gözlerden uzak tutmayı tercih etti. Ancak Atagül, annelik yolculuğunu anlamlı bir kareyle hayranlarına duyurdu.

Oğlu Aziz ve Eşini Paylaştı

Henüz 5 aylık olan küçük Aziz’in yer aldığı fotoğrafta, babası Kadir Doğulu da bulunuyor. Anne Atagül, bu kareye “Canlarım benim” yazarak aile bağlarının gücünü gözler önüne serdi. Daha önce de eşi için “Şahit olduğum en iyi babasın!” diyerek duygularını paylaşan oyuncu, ailesine duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyor.

Hayranlarından Yoğun İlgi

Annelik rolüyle de hayranlık uyandıran Neslihan Atagül, bu paylaşımıyla sosyal medyada duygusal bir etki yarattı. Takipçileri, oyuncunun sade ve içten paylaşımına binlerce beğeni ve yorumla karşılık verdi. Oyunculuğu kadar aile yaşantısıyla da örnek gösterilen Atagül, bu kareyle gönülleri bir kez daha fethetti.