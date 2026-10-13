Nepo Baby Doğa Rutkay! Rutkay Aziz’in Kızı Ekranlara Nasıl Geldi?

Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay'ın oyunculuk serüveni 6 yaşında tiyatro sahnesinde başladı. Ancak konservatuvar sınavına babasının soyadı olmadan girdi.

Nepo Baby Doğa Rutkay! Rutkay Aziz’in Kızı Ekranlara Nasıl Geldi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 12:30

Bugün Güldür Güldür Show'un Yeter'i olarak tanınan Doğa Rutkay'ın oyunculukla tanışması aslında ekranlardan çok daha önceye dayanıyor. Usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı olan oyuncu, çocukluğunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kulislerinde geçirdi. Henüz 6 yaşındayken babasının sahnelediği bir oyunda rol alan Rutkay, yıllar sonra mesleği ciddi olarak seçmeye karar verdiğindeyse dikkat çekici bir yol izledi. Ünlü bir oyuncunun kızı olmasına rağmen konservatuvar sınavına babasının soyadıyla değil, annesinin soyadıyla başvurdu.

Doğa Rutkay'ın Oyunculuk Hikâyesi Çocuklukta Başladı

Rutkay'ın yıllar sonra anlattığına göre tiyatro onun çocukluk dünyasının doğal bir parçasıydı. Hatta sahnede kullanılan dekorları oyun zannedip yemesi, çocukluk anılarından biri olarak hafızasında kaldı. Tiyatro kulislerinde büyüyen Rutkay'ın çocukluk arkadaşları arasında Altan Erkekli, Cezmi Baskın ve Şebnem Gürsoy gibi sanatçılar da vardı.

Bu dönem, onun için henüz profesyonel bir kariyer planı anlamına gelmiyordu. Okul yıllarında oyunculuktan bir süre uzaklaşan Rutkay'ın aklında bambaşka bir meslek vardı.

Bir Dönem Arkeolog Olmak İstedi

Doğa Rutkay, gençlik yıllarında oyunculuk yerine tarih ve arkeolojiye ilgi duydu. Üniversite sınavına girdiğinde hedefi arkeolog olmaktı. Ancak istediği bölüme puanı yetmeyince önünde yeni bir seçenek belirdi: tiyatro.

Bu noktada babasına danışan Rutkay, ondan kendisi için herhangi bir ayrıcalık istemedi. Tam tersine, konservatuvar sınavına kendi yeteneğiyle girmek istedi. Babasının da bu konuda müdahil olmadığını ve "Yeteneğin varsa girip bakarsın." yaklaşımını benimsediğini anlattı.

Rutkay Aziz'in Kızı Olduğunu Gizleyerek Sınava Girdi

Ünlü bir oyuncunun kızı olduğu için değerlendirmede farklı bir durum oluşmasını istemeyen Rutkay, sınava annesinin soyadıyla başvurdu.

O dönemde kendisini Doğa Duru olarak tanıtan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına bu isimle girdi. İlk aşamadaki genel kültür sınavını yüksek bir puanla geçen Rutkay, sahne performansının ardından okula kabul edildi.

2000 yılında bölümden mezun olan oyuncu, böylece çocuklukta başlayan tiyatro merakını profesyonel bir mesleğe dönüştürdü.

Ekranlara Gelmesi Tiyatrodan Sonra Oldu

Doğa Rutkay'ın önceliği uzun süre tiyatro sahnesiydi. Konservatuvar yıllarında kendisini tiyatro oyuncusu olarak görüyordu ve gelen dizi tekliflerini başlangıçta kabul etmedi.

Ancak bu durum mezuniyete doğru değişti. Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği bir proje için yapılan görüşmelerin ardından Rutkay, dizi dünyasına adım attı. 1998 yapımı Günaydın İstanbul Kardeş dizisi, televizyon kariyerinin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl Çiçeği Büyütmek ve Cumhuriyet filminde de rol aldı.

Televizyondaki asıl çıkışlarından biriyse 2001 yılında Aşkım Aşkım dizisindeki Layla karakteriyle geldi. Oyuncunun kendi anlatımına göre karakter kısa sürede izleyicinin ilgisini çekti ve sokakta kendisine "Layla" diye seslenenler olmaya başladı.

Rutkay Aziz'in Kızı Olmak Kariyerini Nasıl Etkiledi?

Doğa Rutkay, ünlü bir sanatçının kızı olmanın kariyerinde hiç etkisi olmadığını söylemiyor. Aksine, babasının tanınırlığının kendisine bazı avantajlar sağladığını açıkça ifade ediyor.

Ancak bu durumun kendi açısından bir başka tarafı da vardı. Rutkay, ünlü bir babanın kızı olmanın insanların kendisi hakkında daha en baştan bir fikir oluşturmasına yol açtığını anlatmıştı. Kendisinden "Rutkay Aziz'in kızı" kimliği üzerinden beklenti oluştuğunu, bunun zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan konservatuvar sınavında babasının kimliğini özellikle geri planda tutması, oyuncunun kariyerinin eğitim aşamasında kendi yeteneğiyle değerlendirilmek istediğini gösteren önemli bir ayrıntı.

Güldür Güldür Show ile Yeni Bir Dönem Başladı

Doğa Rutkay'ın geniş kitlelerle buluştuğu en önemli projelerden biriyse Güldür Güldür Show oldu. 2013'te programa katılan oyuncu, Yeter karakteriyle uzun yıllardır ekranda yer alıyor. Programdaki performansı, onu tiyatro geçmişinden bağımsız olarak geniş bir televizyon izleyicisinin tanıdığı isimlerden biri hâline getirdi.

Rutkay'ın kariyerinde Avrupa Yakası, Dersimiz Atatürk, Dedemin Fişi, Çakallarla Dans serisi ve Hava Muhalefeti gibi farklı projeler de bulunuyor. 2026 yılındaysa Sihirli Annem: Periler Okulu filminde rol aldı.

Doğa Rutkay'ın çocukken tiyatro kulislerinde başlayan hikâyesi, bugün hâlâ sahne ve ekranlarda devam ediyor.

 

Benzer Haberler
Selçuk Yöntem'den Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı: Selçuk Yöntem'den Yıllar Sonra Gelen Aşk-ı Memnu İtirafı: "Dezavantajları Da Oldu!"
Yıldız Geçidi Gibi Kadro: Mistik Gerilim ve Korku Filmi SOY Vizyona Girdi! Yıldız Geçidi Gibi Kadro: Mistik Gerilim ve Korku Filmi SOY Vizyona Girdi!
Uzak Şehir'de Nefesler Tutuldu: Nikah Masasındaki Alya Uzak Şehir'de Nefesler Tutuldu: Nikah Masasındaki Alya "Evet" Diyecek mi?
Çiçekçi Kız'ın İlk Fragmanı Yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'den Müthiş Uyum Çiçekçi Kız'ın İlk Fragmanı Yayınlandı! Helin Kandemir ve Hakan Çelebi'den Müthiş Uyum
Ceren Karakoç Can Evi̇nden Vurdu: Feyza Civelek Açıklaması Olay Oldu Ceren Karakoç Can Evi̇nden Vurdu: Feyza Civelek Açıklaması Olay Oldu
Adil Yıldırım'dan Yıllar Sonra Gelen Çarpıcı İtiraf: Adil Yıldırım'dan Yıllar Sonra Gelen Çarpıcı İtiraf: "8 Yıl Seks Bağımlılığı ile Mücadele Ettim!"
ÇOK OKUNANLAR
Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!
  • 12-10-2026 12:22

Daha 17 Dizisinin Yıldızı Ceren Ayruk'tan Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşım!

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!
  • 13-10-2026 11:44

Altı Üstü İstanbul'un Muhteşem Dönüşü: Reyting Listesinde Zirveye Yerleşti!

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!
  • 09-10-2026 12:56

Tuba Büyüküstün'den Soy Galası Paylaşımı: Duru Güzelliğiyle Sosyal Medyayı Salladı!

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı
  • 09-10-2026 15:48

Evlat Acısıyla Yıkılan Atilla Taş Tabuta Sarılıp Hıçkıra Hıçkıra Ağladı

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu
  • 09-10-2026 10:39

Rol Arkadaşı Kaan Çakır ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Yüsra Geyik Sessizliğini Bozdu