Nepo Baby Doğa Rutkay! Rutkay Aziz’in Kızı Ekranlara Nasıl Geldi?

Bugün Güldür Güldür Show'un Yeter'i olarak tanınan Doğa Rutkay'ın oyunculukla tanışması aslında ekranlardan çok daha önceye dayanıyor. Usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı olan oyuncu, çocukluğunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nun kulislerinde geçirdi. Henüz 6 yaşındayken babasının sahnelediği bir oyunda rol alan Rutkay, yıllar sonra mesleği ciddi olarak seçmeye karar verdiğindeyse dikkat çekici bir yol izledi. Ünlü bir oyuncunun kızı olmasına rağmen konservatuvar sınavına babasının soyadıyla değil, annesinin soyadıyla başvurdu.

Doğa Rutkay'ın Oyunculuk Hikâyesi Çocuklukta Başladı

Rutkay'ın yıllar sonra anlattığına göre tiyatro onun çocukluk dünyasının doğal bir parçasıydı. Hatta sahnede kullanılan dekorları oyun zannedip yemesi, çocukluk anılarından biri olarak hafızasında kaldı. Tiyatro kulislerinde büyüyen Rutkay'ın çocukluk arkadaşları arasında Altan Erkekli, Cezmi Baskın ve Şebnem Gürsoy gibi sanatçılar da vardı.

Bu dönem, onun için henüz profesyonel bir kariyer planı anlamına gelmiyordu. Okul yıllarında oyunculuktan bir süre uzaklaşan Rutkay'ın aklında bambaşka bir meslek vardı.

Bir Dönem Arkeolog Olmak İstedi

Doğa Rutkay, gençlik yıllarında oyunculuk yerine tarih ve arkeolojiye ilgi duydu. Üniversite sınavına girdiğinde hedefi arkeolog olmaktı. Ancak istediği bölüme puanı yetmeyince önünde yeni bir seçenek belirdi: tiyatro.

Bu noktada babasına danışan Rutkay, ondan kendisi için herhangi bir ayrıcalık istemedi. Tam tersine, konservatuvar sınavına kendi yeteneğiyle girmek istedi. Babasının da bu konuda müdahil olmadığını ve "Yeteneğin varsa girip bakarsın." yaklaşımını benimsediğini anlattı.

Rutkay Aziz'in Kızı Olduğunu Gizleyerek Sınava Girdi

Ünlü bir oyuncunun kızı olduğu için değerlendirmede farklı bir durum oluşmasını istemeyen Rutkay, sınava annesinin soyadıyla başvurdu.

O dönemde kendisini Doğa Duru olarak tanıtan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına bu isimle girdi. İlk aşamadaki genel kültür sınavını yüksek bir puanla geçen Rutkay, sahne performansının ardından okula kabul edildi.

2000 yılında bölümden mezun olan oyuncu, böylece çocuklukta başlayan tiyatro merakını profesyonel bir mesleğe dönüştürdü.

Ekranlara Gelmesi Tiyatrodan Sonra Oldu

Doğa Rutkay'ın önceliği uzun süre tiyatro sahnesiydi. Konservatuvar yıllarında kendisini tiyatro oyuncusu olarak görüyordu ve gelen dizi tekliflerini başlangıçta kabul etmedi.

Ancak bu durum mezuniyete doğru değişti. Osman Yağmurdereli'nin yapımcılığını üstlendiği bir proje için yapılan görüşmelerin ardından Rutkay, dizi dünyasına adım attı. 1998 yapımı Günaydın İstanbul Kardeş dizisi, televizyon kariyerinin başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Aynı yıl Çiçeği Büyütmek ve Cumhuriyet filminde de rol aldı.

Televizyondaki asıl çıkışlarından biriyse 2001 yılında Aşkım Aşkım dizisindeki Layla karakteriyle geldi. Oyuncunun kendi anlatımına göre karakter kısa sürede izleyicinin ilgisini çekti ve sokakta kendisine "Layla" diye seslenenler olmaya başladı.

Rutkay Aziz'in Kızı Olmak Kariyerini Nasıl Etkiledi?

Doğa Rutkay, ünlü bir sanatçının kızı olmanın kariyerinde hiç etkisi olmadığını söylemiyor. Aksine, babasının tanınırlığının kendisine bazı avantajlar sağladığını açıkça ifade ediyor.

Ancak bu durumun kendi açısından bir başka tarafı da vardı. Rutkay, ünlü bir babanın kızı olmanın insanların kendisi hakkında daha en baştan bir fikir oluşturmasına yol açtığını anlatmıştı. Kendisinden "Rutkay Aziz'in kızı" kimliği üzerinden beklenti oluştuğunu, bunun zaman zaman zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan konservatuvar sınavında babasının kimliğini özellikle geri planda tutması, oyuncunun kariyerinin eğitim aşamasında kendi yeteneğiyle değerlendirilmek istediğini gösteren önemli bir ayrıntı.

Güldür Güldür Show ile Yeni Bir Dönem Başladı

Doğa Rutkay'ın geniş kitlelerle buluştuğu en önemli projelerden biriyse Güldür Güldür Show oldu. 2013'te programa katılan oyuncu, Yeter karakteriyle uzun yıllardır ekranda yer alıyor. Programdaki performansı, onu tiyatro geçmişinden bağımsız olarak geniş bir televizyon izleyicisinin tanıdığı isimlerden biri hâline getirdi.

Rutkay'ın kariyerinde Avrupa Yakası, Dersimiz Atatürk, Dedemin Fişi, Çakallarla Dans serisi ve Hava Muhalefeti gibi farklı projeler de bulunuyor. 2026 yılındaysa Sihirli Annem: Periler Okulu filminde rol aldı.

Doğa Rutkay'ın çocukken tiyatro kulislerinde başlayan hikâyesi, bugün hâlâ sahne ve ekranlarda devam ediyor.