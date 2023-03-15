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Nellie ve Fredo ‘Zoom‘ da buluştu!

Sözlerini Nellie ve Fredo yazdığı müziğini Fredo’ nun bestelediği Nellie & Fredo düeti ‘ Zoom ‘ 17 Mart tarihinde FUME Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyecisiyle buluşacak.

Nellie ve Fredo ‘Zoom‘ da buluştu!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 15-03-2023 14:14

Türkiye’deki ilk Türkçe Rap grubu İslamic Force'un grup  üyelerinden Nellie ve son dönemde yayınladığı Rab ve RNB türündeki şarkıları ile dikkat  çeken Fredo nun bu ortak çalışmasında düzenlemeleri Devia yapmış. Şarkının kayıt, mix ve mastering çalışmaları Kayrahan, Erol Eren, Nurettin Çolak , Rollen ve Utku Ünsal imzalı.

Epey iddalı ve başarılı bir sonund’a sahip olan şarkı güçlü bir ekip  çalışması  örneği. Klibi Almanya’nın Kreuzberg şehrinde Ali Jemo tarafından çekilen ‘ Zoom ‘ daha şimdiden dikkat  çekmeye  başladı bile.

Yirmi yıl aradan sonra 'Zoom' ile tekrar müzik  dönen Nellie, Fredo  ile  çok uyumlu bir iş birliği ortaya çıkarmış. 2023 yazına özel hazırladıkları albüm öncesi Türkçe Rap tarihine adını altın harflerle yazdırmış Boe B ‘nin bıraktığı  yerden  Nellie & Fredo olarak yola devam edeceklerini sinyalini veren ikilinin yeni şarkıları  yaz başında  yayınlanacak.

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