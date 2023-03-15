Nellie ve Fredo ‘Zoom‘ da buluştu!

Türkiye’deki ilk Türkçe Rap grubu İslamic Force'un grup üyelerinden Nellie ve son dönemde yayınladığı Rab ve RNB türündeki şarkıları ile dikkat çeken Fredo nun bu ortak çalışmasında düzenlemeleri Devia yapmış. Şarkının kayıt, mix ve mastering çalışmaları Kayrahan, Erol Eren, Nurettin Çolak , Rollen ve Utku Ünsal imzalı.

Epey iddalı ve başarılı bir sonund’a sahip olan şarkı güçlü bir ekip çalışması örneği. Klibi Almanya’nın Kreuzberg şehrinde Ali Jemo tarafından çekilen ‘ Zoom ‘ daha şimdiden dikkat çekmeye başladı bile.

Yirmi yıl aradan sonra 'Zoom' ile tekrar müzik dönen Nellie, Fredo ile çok uyumlu bir iş birliği ortaya çıkarmış. 2023 yazına özel hazırladıkları albüm öncesi Türkçe Rap tarihine adını altın harflerle yazdırmış Boe B ‘nin bıraktığı yerden Nellie & Fredo olarak yola devam edeceklerini sinyalini veren ikilinin yeni şarkıları yaz başında yayınlanacak.