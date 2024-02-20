Nejat İşler'in görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı

Son olarak final yaparak ekranlara veda eden ‘Aile’ dizisinde rol alan Nejat İşler, son haliyle dikkat çekti.

Nejat İşler'in görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-02-2024 14:04

Son olarak final yaparak ekranlara veda eden ‘Aile’ dizisinde rol alan İşler, son haliyle dikkat çekti. Saçlarının döküldüğü ve sakallarının beyazladığı görülen ünlü ismin bu değişen görüntüsü, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yeni bir proje için imajında değişikliğe gittiğini düşünürken, bazıları ise aslında İşler'in saç dökülmesinin çok daha önceden başladığını ve rol aldığı işlerde bu duruma müdahale ederek saçlarını daha gür gösterdiğini ileri sürdü.

İşler'in son görüntüsü, saç dökülmesi ve beyazlayan sakallarıyla dikkat çekiyor. Ancak bazı hayranları, bu değişikliğin sadece yeni bir proje için yapıldığını düşünerek oyuncuya destek verirken, diğerleri ise doğal yaşlanma sürecinin bir sonucu olduğunu ve İşler'in bu görüntüsünün aslında uzun zamandır var olduğunu belirtiyorlar.

İşler'in son görüntüsüne ilişkin tartışmalar devam ederken, oyuncunun gelecekteki projelerinde hangi imajı tercih edeceği merak konusu oldu.

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