Nehir Erdoğan “Mira” ile setlere geri dönüyor!

Güçlü Bir Kadının Hikâyesi

8 bölümden oluşacak bu dijital dizide, Nehir Erdoğan hayatında büyük bir kırılma yaşayan ve bu zorluklara karşı tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadını canlandıracak. Erdoğan, güçlü kadın hikayesiyle seyirciye ilham verecek bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Meltem Bozoflu Yönetmen Koltuğunda

Dizinin senaryosu ve yönetmenliği, “Dedemin Fişi”, “Cici Babam” ve “Güldür Güldür Show” gibi sevilen projelerin arkasındaki isim olan Meltem Bozoflu’ya emanet. Bozoflu’nun başarılı yönetmenliğiyle dizi, merak uyandıran bir yapım olarak öne çıkıyor.

Nezaket Erden de Kadroda

Dizide Nehir Erdoğan’a, ödüllü oyuncu Nezaket Erden eşlik edecek. Erden, Mira’nın en yakın arkadaşını canlandırarak hikâyeye sıcaklık ve derinlik katacak.

Bir dijital platformda yayınlanacak olan Mira, özgün hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Nehir Erdoğan’ın hayranları, oyuncunun dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor!