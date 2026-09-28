Nefise Karatay’dan Korkutan Paylaşım! Hastanede Tedavi Görüyor

Survivor şampiyonu Nefise Karatay günlerdir yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi görüyor. “Ayakta duracak halim kalmadı” dedi.

Nefise Karatay’dan Korkutan Paylaşım! Hastanede Tedavi Görüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 23:18

Survivor şampiyonu ve milli atlet Nefise Karatay yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Günlerdir kendisini oldukça kötü hissettiğini söyleyen Karatay hastanede tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Hasta yatağından paylaşım yapan genç sporcu son günlerinin hiç kolay geçmediğini anlattı. Rahatsızlığının kesin nedeni henüz açıklanmazken Karatay ağır bir enfeksiyon ya da zehirlenme şüphesiyle tedavi gördüğünü belirtti.

“Ayakta Duracak Halim Kalmadı”

Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan Nefise Karatay “Son günler benim için biraz zor geçti” diyerek söze başladı. Ardından yaşadığı sıkıntının boyutunu anlatan Karatay ağır enfeksiyon veya zehirlenme şüphesi bulunduğunu söyledi.

Karatay bu süreçte ayakta duracak halinin kalmadığını defalarca rahatsızlandığını ve yemeden içmeden kesildiğini ifade etti. Ancak genç sporcunun hastalığının kesin nedeni ve tedavi süreciyle ilgili henüz daha ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Yakın Arkadaşı Yalnız Bırakmadı

Nefise Karatay’ın bu zor günlerinde en büyük destekçilerinden biri ise yakın arkadaşı ve milli boksör Seren Ay Çetin oldu. Çetin hastanede tedavi gören Karatay’ı yalnız bırakmadı ve bu süreçte yanında oldu.

Karatay’ın sağlık sorununu paylaşmasının ardından takipçileri de sosyal medyada geçmiş olsun mesajları yağdırdı. Sevenleri genç sporcunun bir an önce toparlanması için iyi dileklerini iletti.

Survivor’da Şampiyon Olmuştu

Nefise Karatay Survivor 2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Daha sonra Survivor All Star 2024’te de mücadele eden Karatay spor kariyerinde de önemli başarılara imza attı.

Milli atletin engelli koşu ve uzun atlama branşlarında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları bulunuyor.

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