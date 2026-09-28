Güllü’nün Ölüm Yıl Dönümünde Yürek Burkan Anma!

Geçen yıl hayatını kaybeden Güllü ölümünün birinci yıl dönümünde Tuzla’daki mezarı başında dualarla anıldı.

Güllü’nün Ölüm Yıl Dönümünde Yürek Burkan Anma!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 20:12

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü ölümünün birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Ünlü sanatçı için İstanbul Tuzla’da bulunan mezarı başında düzenlenen anmada duygu dolu anlar yaşandı.

Geçtiğimiz yıl 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Güllü aradan geçen zamana rağmen sevenleri tarafından unutulmadı. Ölüm yıl dönümünde bir araya gelen yakınları ve dostları sanatçıyı dualarla yad etti.

Sevenleri Mezarı Başında Toplandı

Güllü’nün mezarı başında gerçekleştirilen anmaya sanatçının yakın dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Anma sırasında dualar okunurken Güllü’nün sevenleri de sanatçıyı hatırlayarak duygusal anlar yaşadı.

Onu yakından tanıyan dostları için bu günün ayrı bir anlamı vardı. Güllü’nün şarkıları ve sanat dünyasında bıraktığı iz ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hâlâ sevenleri tarafından hatırlanıyor.

Mezarı başında yapılan anma da sanatçının sevenlerinin ona duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Ölümüyle İlgili Soruşturma Sürüyor

Güllü’nün ölümüyle ilgili süreç ise gündemdeki yerini koruyor. Sanatçı geçen yıl Çınarcık’taki evinde yaşanan düşme sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan süreçte çeşitli iddialar gündeme geldi.

Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun itirafının ardından annesinin ölümüyle ilgili davada katil zanlısı olarak yargılanıyor.

Güllü’nün ölümünün birinci yılında gerçekleştirilen anma, hem sanatçıyı sevenleri bir araya getirdi hem geride bıraktığı anıları yeniden hatırlattı. Sevenleri onu dualarla ve güzel anılarla andı.

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