Amsterdam’da Hande Yener Rüzgârı! Yeni Projesi Çok Konuşulacak

Hande Yener müzik dünyasındaki kariyerinin yanı sıra moda alanındaki çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sahne tarzı ve cesur seçimleriyle yıllardır dikkat çeken ünlü şarkıcı şimdi bu deneyimini Avrupa’ya taşımaya başladı. Yener’in yeni durağı ise Hollanda’nın başkenti Amsterdam oldu.

Ünlü şarkıcı Amsterdam’da Star Gene yani STAR Geni adlı bir giyim mağazası açtı. Yener’in sahne stilinden ve yıllar içinde oluşturduğu tasarım anlayışından ilham alan mağazada modaseverleri farklı parçalar bekliyor.

25 Yıllık Moda Birikimi Mağazaya Taşındı

Hande Yener için moda aslında müzikten ayrı bir dünya değil. Yıllardır sahne kostümleri ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettiren şarkıcı şimdi bu birikimini yeni projesine aktarıyor.

Amsterdam’dan başlayan STAR Gene projesi Yener’in 25 yılı aşkın moda hafızasını farklı parçalar üzerinden yeniden yorumluyor. Geçmişten gelen kıyafet ve parçalar yeni sahipleriyle buluşarak bambaşka hikâyelerin bir parçası oluyor.

Yani burada sadece yeni kıyafetler satılmıyor Hande Yener’in yıllar içinde oluşturduğu stil dünyasından izler de modaseverlerle buluşuyor.

“Her Şeyin Yeni Olması Gerekmiyor”

Yeni projesiyle ilgili heyecanını paylaşan Hande Yener moda ile müziğin kendisi için benzer bir ifade alanı olduğunu söylüyor. Amsterdam’da başlayan bu yolculuğun Avrupa’nın farklı ülkelerine ulaşmasını istediğini belirten şarkıcı özellikle daha bilinçli bir üretim anlayışına dikkat çekiyor.

Yener’in yaklaşımında eski parçalara yeniden hayat vermek önemli bir yer tutuyor. Ona göre bir şeyin heyecan verici ya da güncel hissettirmesi için mutlaka sıfırdan üretilmiş olması gerekmiyor.

Kısacası Hande Yener sahnelerde oluşturduğu kendine has dünyayı şimdi moda üzerinden Avrupa’ya taşımaya hazırlanıyor. İlk durak Amsterdam hedef ise daha geniş bir Avrupa yolculuğu.