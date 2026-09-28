Fenerbahçe’nin Yıldızı Asensio’dan Büyük Sürpriz! Baba Olacağını Duyurdu

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Marco Asensio bu kez attığı gollerle ya da sahadaki performansıyla değil özel hayatındaki güzel gelişmeyle gündemde. Kariyerinde Real Madrid ve PSG gibi dev kulüplerin formasını giyen İspanyol futbolcu şimdi hayatının en heyecanlı dönemlerinden birine hazırlanıyor. Asensio model sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte baba olacağını duyurdu.

Uzun süredir Lavinia Leonhard ile birlikte olan 30 yaşındaki futbolcu ilişkisini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak çift bu kez mutluluklarını sevenleriyle paylaşmaya karar verdi.

“Aile Büyüyor” Notuyla Paylaştı

Marco Asensio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını açıkladı. Sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte kamera karşısına geçen futbolcu bebeklerinin ultrason görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenilirken Asensio paylaşımına kısa ama anlamlı bir not düştü: “Aile büyüyor.” Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü. Futbolcunun takım arkadaşları yakın çevresi ve takipçileri çiftin mutluluğuna ortak olarak peş peşe tebrik mesajları gönderdi.

Minik Asensio İçin Geri Sayım Başladı

Yeşil sahalarda yoğun bir tempoda mücadele eden Marco Asensio için artık hayatının bambaşka bir dönemi başlıyor. Futbol kariyerindeki önemli adımların yanına şimdi çok daha özel bir heyecan eklendi.

Lavinia Leonhard ile birlikte ilk kez anne ve baba olmaya hazırlanan çiftin mutluluğu yaptıkları paylaşımla açıkça görüldü. Özellikle ultrason görüntüsünü paylaşmaları bebek heyecanını takipçileriyle de paylaşmak istediklerini gösterdi.

Kısacası Asensio için bu kez maç sonucu değil aileye katılacak minik oğullarının haberi gündemde. Çift şimdiden kendileri için yepyeni ve unutulmaz bir dönemin kapısını aralamış durumda.