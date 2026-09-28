Alya’nın Sırrı Ortaya mı Çıkıyor? Cihan Her Şeyi Fark Etti!

Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımında Alya’nın karnına giren ağrı dikkat çekti. Cihan’ın fark ettiği o an “Alya hamile mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Alya’nın Sırrı Ortaya mı Çıkıyor? Cihan Her Şeyi Fark Etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 19:44

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Bölüm öncesi yayınlanan tanıtım ise özellikle Alya ve Cihan cephesinde yaşanacaklarla ilgili merakı iyice artırdı. Tanıtımda Alya’nın yaşadığı bir an sosyal medyada şimdiden en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Konağın merdivenlerinden çıkan Alya bir anda karnına giren ağrıyla zorlanıyor. Yaşadığı sıkıntı Cihan’ın da dikkatini çekiyor. Hal böyle olunca izleyicilerin aklına hemen aynı soru geliyor: Alya hamile mi?

Alya’nın Yaşadığı Ağrı Dikkat Çekti

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen Uzak Şehir’in yeni bölüm tanıtımında Alya’nın zor anları öne çıkıyor. Merdivenlerden çıkarken bir anda karnını tutan Alya’nın yaşadığı ağrı Cihan’ın gözünden kaçmıyor.

Diziyi yakından takip edenler için bu sahne oldukça dikkat çekici. Çünkü Alya’nın neden böyle bir ağrı yaşadığı henüz net olarak ortaya çıkmış değil. Tanıtımda bu konuda herhangi bir açıklama yapılmaması da “Acaba hamilelik mi var?” sorusunu daha da güçlendiriyor.

Cihan Yardım Etmek İstedi Ama…

Alya’nın zorlandığını gören Cihan ise hemen devreye girerek ona yardımcı olmak istiyor. Ancak Alya Cihan’ın yardım teklifini kabul etmiyor ve geri çeviriyor.

İkilinin arasında geçen bu kısa ama dikkat çekici an yeni bölüm öncesinde izleyicilerin merakını iyice artırdı. Alya’nın yaşadığı ağrının altında gerçekten bir hamilelik olup olmadığı ise şimdilik büyük bir soru işareti.

Tüm bu soruların yanıtı bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde ortaya çıkacak. Bakalım Alya’nın sırrı ne çıkacak?

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