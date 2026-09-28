Aslı Enver’den Bomba Karar! Ailece Prag’a Taşınıyorlar

Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ve kızları Elay ile Prag’a taşınma kararı aldı. Gökbudak üç yıl önce kurduğu hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Aslı Enver’den Bomba Karar! Ailece Prag’a Taşınıyorlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 21:50

Ünlü oyuncu Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak’tan şaşırtan bir taşınma kararı geldi. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift ailece yeni bir ülkede yaşamaya başlayacaklarını açıkladı. Berkin Gökbudak eşi Aslı Enver ve kızları Elay ile birlikte Çekya’nın başkenti Prag’a yerleşeceklerini duyurdu.

Aslı Enver ile iş insanı Berkin Gökbudak 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çift evliliklerinin ardından bir yıl sonra kızları Elay’ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Şimdi ise aile için yepyeni bir dönem başlıyor.

Kararın Nedeni İş

Berkin Gökbudak taşınma kararını LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Ailenin Prag’a yerleşme kararının arkasında ise iş nedeniyle alınan yeni bir düzenleme bulunuyor.

Gökbudak’ın paylaşımındaki bazı ifadeler ise özellikle dikkat çekti. Üç yıl önce Aslı Enver’le birlikte Prag’ı ziyaret ettiklerini anlatan iş insanı o dönemde “Bir gün burası evimiz olabilir” dediğini aktardı.

O zamanlar bu sözün arkasında herhangi bir plan ya da ortada görünen bir fırsat olmadığını belirten Gökbudak Prag’ın kendisinde özel bir his bıraktığını söyledi.

“Bugün O Düşünce Gerçeğe Dönüştü”

Aradan geçen üç yılın ardından o zaman sadece bir hayal gibi görünen düşüncenin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Gökbudak ailesiyle birlikte önümüzdeki haftalarda Prag’a tamamen yerleşmeye hazırlandıklarını açıkladı.

Bu karar çiftin hayatında önemli bir değişiklik anlamına geliyor. Aslı Enver’in oyunculuk çalışmalarını Prag’dan nasıl sürdüreceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Gökbudak’ın paylaşımıyla ortaya çıkan bu taşınma haberi çiftin hayranları arasında da büyük ilgi gördü. Görünen o ki Aslı Enver Berkin Gökbudak ve küçük kızları Elay için Prag’da yepyeni bir hayat başlıyor.

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