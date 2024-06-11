Necip Memili'den Sandık Kokusu'na veda mesajı

O3 Medya imzalı ve Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı “Sandık Kokusu” dizisinin sezon finali, izleyicileri ekran başına topladı. Dizinin başrolünde yer alan Necip Memili, Reha karakteriyle seyircilerin gönlünde taht kurmuştu.

Sezon finalinin ardından Necip Memili, yapım şirketi, kanal ve diziye ait resmi hesapları etiketleyerek sezona veda mesajını yayınladı. Yeni yayın döneminde de dizide devam edeceklerini duyuran Memili, “Acısı ve tatlısıyla çok keyifli bir sezon geçirdim. Tüm ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık… Sizlerle çalışmak büyük keyif… Sürçülisan ettiysem affola… Sağ olun, var olun.. Başarılarınız daim olsun” mesajını takipçileriyle paylaştı.

“Sandık Kokusu”nun sezon finali, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve dizinin devamını merakla bekleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.