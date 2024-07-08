Necip Memili ailesi ile Bodrum'da tatilde

Necip Memili tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Ailesiyle birlikte tatile çıkan oyuncu önceki gün görüntülendi.

Necip Memili ailesi ile Bodrum'da tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2024 09:30

Ünlü oyuncu Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu Memili ve kızları Asya ile birlikte Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Türkbükü'nde bir plajda görüntülenen Memili ailesi, denizin ve güneşin tadını doyasıya yaşıyor.

Plajda iskeleden estetik bir dalış yapan Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu ile birlikte bir süre denizde yüzdü. Deniz keyfinin ardından şezlonglarına geçen çift, güneşin altında dinlenerek anın tadını çıkardı.

Memili ailesinin mutlu ve huzurlu anları, çevredeki tatilciler ve objektifler tarafından ilgiyle izlendi.

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