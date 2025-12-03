Nebahat Çehre’nin 20 Yıllık Sırrı Ortaya Çıktı

Güzelliği, zarafeti ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Türk sinemasının efsane ismi Nebahat Çehre (82), modaya olan ilgisi ve sade tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisindeki "Firdevs Yöreoğlu" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, katıldığı bir davette yaptığı samimi itirafla gündem oldu.

20 Yıl Sonra Gelen Pantolon İtirafı

Şıklığıyla göz dolduran Nebahat Çehre, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, zamansız tarzını gözler önüne seren bir sırrını açıkladı:

"Altımdaki pantolonu 20 yıldır giyiyorum"

Bu itirafıyla hem tebessüm ettiren hem de sürdürülebilir moda anlayışına vurgu yapan Çehre, kaliteli parçaların değerini koruduğunu gösterdi.

Güzelliğin Sırrı: "Doğallık"

Usta oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte de basın mensuplarıyla sohbet etmiş ve güzelliğinin sırrını doğallık olarak açıklamıştı. Makyajsız yakalandığı anlara esprili bir çıkış yaparak "Hep beni makyajsız yakalıyorsunuz" diyen Çehre, hemen ardından şu sözleri söylemişti:

"Bence güzelliğin sırrı doğallık."

Hem sade giyim tarzı hem de doğallıktan yana olan duruşuyla Nebahat Çehre, yaşına meydan okuyan duruşunu korumayı başarıyor.