Nebahat Çehre’den Yürek Burkan İtiraf: "Ölüm Korkusuyla Yaşıyorum, Vasiyetim Hazır."

Türk sineması ve televizyon dünyasının efsane ismi, "Zarafet Kraliçesi" Nebahat Çehre, katıldığı bir programda iç dünyasına dair sarsıcı açıklamalarda bulundu. 81 yaşındaki usta sanatçı, 64 yıllık kariyerine sığdırdığı 110 yapımın ardından, bugüne kadar kimsenin bilmediği büyük korkusunu ve aldığı önlemi paylaştı.

"Kendi Ölüm Sahnemi Bile İzleyemedim"

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı Valide Sultan karakterinin hafızalara kazınan ölüm sahnesini ilk kez izleyen Çehre, o anlarda yaşadığı derin korkuyu şu sözlerle itiraf etti:

"Ölüme karşı bir korkum var. Ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Rahmetli anneme de bu yüzden son kez bakamadım."

10 Yıl Önce Hazırlanan Vasiyet

Ölümden bu denli korkmasına rağmen, hayatın gerçeklerine karşı rasyonel bir adım attığını belirten Çehre, vasiyetinin hazır olduğunu açıkladı. Annesinin vefatından sonra bu kararı aldığını söyleyen usta oyuncu, nedenini ise şöyle özetledi:

Kaos İstemiyor: "Herkes benden sonra rahat etsin diye böyle bir karar aldım."

Belirsizliğe Son: "Herkes kendinin ne olduğunu bilsin, bir karmaşa yaşanmasın istedim."

İçeriği Sır Gibi Saklıyor

Yaklaşık 10 yıl önce vasiyetini yazılı hale getiren Nebahat Çehre, içeriği hakkında detay vermekten kaçındı. Ancak ünlü ismin mirasının, yakınları ve uzun yıllardır yanında olan yardımcıları arasında adil bir şekilde paylaştırıldığı tahmin ediliyor.

Bir Devrin Tanığı: 64 Yıllık Kariyer

1961 yılında 'Yaban Gülü' ile başlayan serüveninde; 'Aşk-ı Memnu'nun Firdevs Yöreoğlu’ndan 'Muhteşem Yüzyıl'ın Valide Sultan’ına kadar pek çok ikonik karaktere hayat veren Çehre, asaletinden ödün vermeyen duruşuyla 2026 yılında da hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.