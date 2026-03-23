Nebahat Çehre’den Dikkat Çeken Annelik İtirafı

Yayın Tarihi : 23-03-2026 11:40

Türk televizyonunun usta isimlerinden Nebahat Çehre, katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Özellikle annelik konusundaki sözleri, izleyicilerin dikkatini çekti.

Pazar Gezmesi programına konuk olan Çehre, hem kariyerine hem de özel hayatına dair samimi ifadeler kullandı.

“İçimde Bir Ukde Kaldı”

Nebahat Çehre, programda annelik konusuna değinirken dikkat çeken bir itirafta bulundu. Oyuncu, geçmişte verdiği kararları değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Eğer anneliğin 50 yıl süreceğine inansaydım, kesinlikle anne olurdum. Ama o dönemde şartlar farklıydı ve kariyerime odaklanmıştım. Şimdi geriye dönüp baktığımda içimde bir ukde kaldı.”

Bu sözler, kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Kariyerine Öncelik Verdi

Usta oyuncu, gençlik yıllarında kariyerine odaklanmayı tercih ettiğini belirtti. O dönemki şartların farklı olduğunu dile getiren Çehre, aldığı kararların hayatını şekillendirdiğini ifade etti.

Bu açıklamalar, oyuncunun geçmişine dair önemli bir değerlendirme olarak öne çıktı.

Özel Hayatına Dair Açıklamalar

Nebahat Çehre, programda özel hayatına ilişkin de konuştu. Daha önceki evliliklerine değinen oyuncu, bu konular hakkında her zaman mesafeli bir duruş sergilediğini ifade etti.

Çehre, Yılmaz Güney ve Yavuz Demir ile yaptığı evliliklerin özel hayatının bir parçası olduğunu belirterek, bu konular hakkında detaylı açıklama yapmamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Unutulmaz Rolüyle Hafızalarda

Nebahat Çehre, özellikle Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Firdevs Yöreoğlu karakteriyle geniş kitlelere ulaştı. Bu rol, oyuncunun kariyerinde önemli bir yer edindi.

Programdaki açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Çehre, magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor.

