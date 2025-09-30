“Ne Botoks Ne Dolgu Var” Diyen Hazal Filiz Küçükköse'nin Eski Hali Olay Oldu

Hazal Filiz Küçükköse, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri. Kara Sevda dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin estetik sorusuna dikkat çeken bir yanıt vermişti.

“Hiçbir Estetik İşlemim Yok”

Ünlü oyuncu, yüzünde herhangi bir işlem olmadığını belirterek, “Botoks yok, dolgu yok, hiçbiri yok. Bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasıyla sosyal medyada gündeme gelen Küçükköse, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.

Eski Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Ancak açıklamalarının ardından Hazal Filiz Küçükköse’nin eski fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. Eski halini gören birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı kullanıcılar, “Bakışlarını da değiştiren estetikçisine saygılar” gibi yorumlar yaparak tartışmayı alevlendirdi.

Sosyal Medyada Büyük Yankı

Küçükköse’nin estetiksiz halleri kısa sürede gündem oldu. Kimi hayranları oyuncunun değişimini doğal bulurken, kimi kullanıcılar ise farklı yorumlar yaptı. Sosyal medyada başlayan estetik tartışması hızla büyüdü.

İŞTE ESKİ HALİ