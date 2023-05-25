Nazlı Sabancı'nın hamile şıklığı

Nazlı Sabancı, bebeğini kucağına almak için heyecanla gün sayarken Instagram hesabından paylaştığı yeni pozlarla hayranlarından büyük beğeni topladı. Sabancı'nın mutlu ve hamilelik dolu anları, sosyal medyada paylaştığı güncel fotoğraflarla takipçileriyle paylaşılıyor.

Son zamanlarda bebeğini kucağına almak için heyecanla gün sayan ünlü Nazlı Sabancı Instagram hesabından yeni pozlarını paylaşarak mutluluğunu ve hamilelik serüvenini takipçileriyle paylaştı. Nazlı Sabancı, derin sırt dekolteli pembe elbisesiyle verdiği pozlarına ''Hamile stilimi paylaşıyorum'' notunu düştü.

Nazlı Sabancı'nın Instagram hesabında paylaştığı pozlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Gönderiler kısa sürede binlerce beğeni aldı ve yorumlarla desteklendi. Hayranları, Sabancı'ya hamilelik sürecinde sağlık ve mutluluk diledi ve bebeğini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettiler.

28 yaşındaki ünlü ismin hamilelik şıklığı ve tarzı dikkatlerden kaçmadı. Sabancı'nın paylaşımına ise eşi Hacı Sabancı ve kayınvalidesi Nazlı Sabancı kayıtsız kalmadı. Hacı Sabancı, eşinin karelerine kalp emojisiyle yorum yaparken, Arzu Sabancı da nazar boncuğu emojisi ekledi.