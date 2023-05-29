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Nazan Öncel hayranıyla düet yaptı

Şarkılarıyla nice nesiller yetiştiren ve müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel, son keşfi Sade İnsanlar oldu.

Nazan Öncel hayranıyla düet yaptı
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 29-05-2023 16:19

Sanatçı müzik sevdalarına olan inancıyla Deniz Tutmaz’ı yazarak kendilerine hediye etti. Nazan Öncel önce ki gün sahne aldığı mekanda düet yaptığı Sade İnsanlar’ı sahneye alarak “Deniz Tutmaz” ı birlikte seslendirdi.

 

İzleyici tarafından büyük alkış alan düet sonrasında Nazan Öncel şöyle konuştu; Popüler olduğunuz gün adınız gibi mütevazı kalırsanız başımın tacısınız. Kızlar bu yakışıklı adamlara iyi bakın” demesi üzerine Nazan Öncel’in elini öpen gurup elemanlarına “Elimi de öptürdüm” diyerek takıldı.

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