Natalie Portman Üçüncü Kez Anne Oldu: Bebeğin Cinsiyetini Açıklamadı

Oscar ödüllü Natalie Portman üçüncü kez annelik heyecanı yaşıyor. 45 yaşındaki Amerikalı sinema yıldızı, Fransız müzisyen sevgilisi Tanguy Destable ile olan ilk çocuğunu kucağına aldı. Çift, dünyaya gözlerini açan minik bebeklerinin cinsiyetini ve ismini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Ünlü oyuncunun doğum haberi uluslararası sinema camiasında ve sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

Nisan Ayında Müjdeyi Vermişti

Portman hamilelik sürecini ilk olarak nisan ayında sevenlerine duyurmuştu. Verdiği bir mülakatta bu heyecan verici dönemi anlatan ünlü oyuncu duygularını samimi ifadelerle özetlemişti. Sevgilisi Destable ile birlikte büyük bir coşku yaşadıklarını belirten aktris bunun muazzam bir ayrıcalık ve mucize olduğunu vurgulayarak minnettarlığını dile getirmişti. Yaz aylarında belirginleşen karnıyla objektif karşısına geçen yıldız isim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum" notunu düşerek gün saydığını aktarmıştı.

Benjamin Millepied Ayrılığı Sonrası Yeni Sayfa

Koreograf Benjamin Millepied ile 11 yıl boyunca devam eden evliliğini 2023'te bitirme kararı alan Portman boşanma sürecini 2024'te resmi olarak noktalamıştı. Sanatçının bu birliktelikten 15 yaşında Aleph adında bir oğlu ile 9 yaşında Amalia adında bir kızı bulunuyor. Yaşadığı ayrılığın ardından yaşamında yeni bir rota çizen Amerikalı yıldız Paris'te ikamet eden 46 yaşındaki Fransız müzisyen Tanguy Destable ile ilk kez geçtiğimiz yıl objektiflere takılmıştı. Daha önce 2024'te de birlikte görüntülenen ikili ilişkilerini bu doğumla taçlandırdı.

Çocuklarını Kameralardan Uzak Büyütüyor

Kariyeri boyunca yer aldığı iddialı yapımlarla tanınan ünlü oyuncu ebeveynlik rolünde benimsediği koruyucu tavırla da öne çıkıyor. Daha önceki açıklamalarında evlatlarının büyüme süreçlerini izlemenin kendisi için tükenmeyen bir ilham kaynağı olduğunu belirten tecrübeli sanatçı aile yaşantısını basının yoğun ilgisinden uzak tutmayı seçiyor. Çocuklarıyla ticari dergi çekimleri yapmama kuralını yıllardır kararlılıkla sürdüren Portman yeni doğan bebeğini de aynı özenle spot ışıklarından uzakta yetiştirmeyi planlıyor.