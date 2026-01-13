Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat dünyasını derinden sarsan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Aralarında Türk televizyonlarının efsane ismi Oktay Kaynarca ve ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimlerin Tam Listesi

Operasyon kapsamında emniyete götürülen isimler şöyle sıralandı:

Oktay Kaynarca Emel Müftüoğlu Neda Şahin Ali Sert Rabia Karataş Selen Çetinkaya

Sektörde Deprem Etkisi

Daha önce Can Yaman, Şeyma Subaşı ve Birce Akalay gibi isimlerin adının geçtiği bu dev soruşturmada, Oktay Kaynarca gibi ekranların en güvenilir ve sevilen isimlerinden birinin gözaltına alınması magazin dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.