Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında!

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı! İstanbul'daki dev uyuşturucu, kumar ve fuhuş operasyonunda 6 ünlü isim yakalandı. İşte 2025/280882 sayılı soruşturma dosyasının çarpıcı detayları...

Narkotik Operasyonunda Yeni Dalga: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Gözaltında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-01-2026 12:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanat dünyasını derinden sarsan geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında şok bir gelişme yaşandı. Aralarında Türk televizyonlarının efsane ismi Oktay Kaynarca ve ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu’nun da bulunduğu 6 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

 

Gözaltına Alınan İsimlerin Tam Listesi

Operasyon kapsamında emniyete götürülen isimler şöyle sıralandı:

  1. Oktay Kaynarca

  2. Emel Müftüoğlu

  3. Neda Şahin

  4. Ali Sert

  5. Rabia Karataş

  6. Selen Çetinkaya

Sektörde Deprem Etkisi

Daha önce Can Yaman, Şeyma Subaşı ve Birce Akalay gibi isimlerin adının geçtiği bu dev soruşturmada, Oktay Kaynarca gibi ekranların en güvenilir ve sevilen isimlerinden birinin gözaltına alınması magazin dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Benzer Haberler
Paris Dönüşü Ayrılık: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Yollarını Ayırdı Paris Dönüşü Ayrılık: Berk Atan ve Gökçe Akyıldız Yollarını Ayırdı
Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı. Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
Pınar Altuğ Şaşkına Döndü: 450 Bin TL Vermedi Diye Beddua Yedi! Pınar Altuğ Şaşkına Döndü: 450 Bin TL Vermedi Diye Beddua Yedi!
Şelale İstedi, Hortum Geldi! Neslihan Atagül’den Gülümseten Hamilelik Anısı. Şelale İstedi, Hortum Geldi! Neslihan Atagül’den Gülümseten Hamilelik Anısı.
Gözaltına Alınan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama Gözaltına Alınan Oktay Kaynarca'dan İlk Açıklama
Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: Demet Akalın’dan Blok3’e Olay Gönderme: "Regliyim, Başım Ağrıyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak
  • 09-01-2026 14:34

Yeni Nesil Geliyor: Berat Efe Parlar ve Çağan Efe Ak

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Defne Samyeli’den
  • 10-01-2026 10:25

Defne Samyeli’den "Gizemli Sevgili" Cevabı: "Belki Vardır, Belki Yoktur"