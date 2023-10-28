Nakit para desteği başladı yüzde 0.99 Faizli kredi herkese çıkıyor

Ekim ayı bitmeden bankalardan yeni kampanyalar başladı. Öncelikle Nakit paraya ihtiyacı olanlar Kasım sonuna kadar başvuru yaparak düşük faiz oranı ile kredi kullanma fırsatına sahip olacak. Bankalardan yapılan açıklamaya göre 0.99 faizli 36 ay vadeli 50.000 TL'lik ihtiyaç kredisi verilecek. Nakit paraya ihtiyacı daha yüksek olanlar 24 ay vadeli 100.000 TL'lik ihtiyaç kredisi de kullanabilecek. Düşük faizli kredi detayları haberimizde…

Bankalar, güncel kredi kampanyalarını Kasım ayında da sürdürme kararı aldı. Birçok banka Ekim ayında çok sayıda düşük faizli ihtiyaç kredisi ile Tüketiciyi memnun etmişti. Kasım ayı içinde bankalardan yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Yepyeni bir düşük faizli kredi kampanyası bu sabah duyuruldu. 0,99 faizli 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek. Nakit ihtiyacı olanlar düşük faizli kredi desteği için başvuru yapabilecek. Yeni Kredi kampanyasına şartları da bankaların resmi internet siteleri aracılığıyla paylaşıldı. Peki kimler düşük faizli kredi alabilir? Düşük faizli kredi şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI

Paraya ihtiyacı olanlar bankaların kredi faiz oranları nedeniyle Kredi kullanmaktan da çekiniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası bankalarda kredi faiz oranları da yükselmiş durumda. Ancak yine de bazı bankalar düşük faizli kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Yeni kampanya Garanti BBVA tarafından yapıldı. Sadece yeni müşterilerine özel düşük faizli ihtiyaç kredisi sunan Garanti Bankası 0.99 faiz oranı ile kredi desteği sağlayacak.

Garanti Bankası'nın uygun faiz oranı ile vereceği ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenlerin 18 yaşından büyük Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bankaların Kara listesinde olmamaları gerekiyor. Garanti Bankası'na yeni müşteri olanlar hemen kredi başvurusu yapabiliyor. Üstelik mobil bankacılık üzerinden de müşteri olmak istiyorum seçeneğini tıklayarak Garanti Bankası müşterisi olabilir düşük faizli kredi seçeneklerini kullanabilirsiniz.

KASIM AYI SONUNA KADAR BAŞVURULAR AÇIK

0.99 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurular kasım ayı sonuna kadar açık kalacak. Başvuru yapmak isteyenlerin Öncelikle Garanti mobil uygulamasını cep telefonlarına yüklemeleri ve müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayarak karşılarına çıkan formu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Yeni müşteri olduktan sonra Garanti Bankası'nın başvurular bölümünden Kredi başvurusuna tıklayarak düşük faizli kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. Bu sabah saatlerinde Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada son başvuru tarihinin 30 Kasım 2023 olduğu bildirildi.