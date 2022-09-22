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Gecce Magazin Haberleri

Nagihan Karadere: Bir daha asla Survivor'a katılmam!

Fenomen yarışma Survivor'ın iddialı isimlerinden Nagihan Karadere, üçüncü kez katıldığı yarışmanın 'All Star' sezonunda boy göstermiş, hırsı ve başarılı parkur performansına rağmen final dörtlüsü arasında yer almamıştı. Nisa Bölükbaşı'nın SMS oylaması sonusu şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından her fırsatta tepkisini dile getiren Survivor Nagihan, bu konuda bir kez daha isyan etti.

Nagihan Karadere: Bir daha asla Survivor'a katılmam!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-09-2022 11:11

Atletizmde ülkemizi defalarca başarıyla temsil eden ve Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Nagiham Karadere, Youtube'da yayınlanan 'Katarsis' programında Gökhan Çınar’ın sorularını yanıtladı. Yarışma sonrası yaptığı sert açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen 38 yaşındaki sporcu, "Tekrar Survivor’a katılır mısın?" sorusunu da sistemkar bir yanıt verdi:

"Survivor’a üç kez gittim ama en son gittiğim bu sezon benim için tam bir travma oldu. Beklenti ve sonuç olarak çok yorucu bir sezondu. Orada rekabet, hayatta kalma ve karnımızı doyurma durumumuz vardı. Kendimizi kanıtlayabilme önemliydi. Savaşçı ruhumu gösterdiği için iki ayrı Nagihan var. Survivor kupası emeklerimin karşılığı olarak kaldırmak istediğim bir kupaydı. Çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum ama kaldırmak nasip olmadı. Üç sezon da aynı hüsranı yaşadım. 'Alıştım' diyebilirim buna. Yeni yeni normale döndüm. Kırgınım ve üzgünüm. Emeğimizin karşılığını alamadık. Bir tek ben değil, belki diğer yarışmacılar da böyle düşünüyordur. En çok hak edenlerden biri olduğumu biliyorum."

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