Naci Görür’den Kumburgaz Fayı Uyarısı: “Fay Yük Altında, Hazırlıklı Olmalıyız!”

Naci Görür, Marmara’da yaşanan depremler sonrası uyardı: “Kumburgaz Fayı enerji biriktiriyor.” Büyük Marmara depremi için hazırlık çağrısı yaptı.

Naci Görür’den Kumburgaz Fayı Uyarısı: “Fay Yük Altında, Hazırlıklı Olmalıyız!”
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-04-2025 14:04

Marmara Denizi’nde arka arkaya meydana gelen depremler sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Görür, Silivri açıklarında gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki depremin, uzun süredir kilitli olan Kumburgaz Fayı üzerinde yaşandığını belirtti.

“Kumburgaz Fayı Yük Altında”

Prof. Dr. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tür küçük sarsıntılar, bölgedeki stres birikimini gösteriyor. Kumburgaz Fayı, Marmara Denizi’nin en kritik segmentlerinden biri. Uzun süredir enerji biriktiriyor. Bu da büyük bir Marmara depremi potansiyelini artırıyor. Dikkatli ve hazırlıklı olmak zorundayız” sözleriyle uyardı.

Peş Peşe Depremler Panik Yarattı

İstanbul’un Silivri açıklarında 3.9, 4.0 ve 6.2 büyüklüğünde depremler yaşanırken; Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerde de hissedilen sarsıntılar vatandaşları sokaklara döktü. İstanbul genelinde büyük panik yaşandı, okullar ve iş yerlerinde tahliyeler yapıldı.

Uzmanlardan Kritik Marmara Depremi Uyarısı

Depremler sonrası açıklama yapan birçok uzman, Kumburgaz segmentinin, Marmara’daki en tehlikeli fay hatlarından biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle büyük bir Marmara depremi riski karşısında altyapı güçlendirmelerinin hız kazanması gerektiği vurgulandı.

AFAD: Artçılar Devam Edebilir

AFAD, bölgedeki sarsıntıların artçı depremlerle sürebileceğini belirterek, vatandaşların resmi kaynakları takip etmeleri çağrısında bulundu. Riskli binalardan uzak durulması ve GSM hatlarının yalnızca acil durumlar için kullanılması gerektiği tekrarlandı.

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