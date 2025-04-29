Mylan Bebek 3 Aylık! Melisa Aslı Pamuk'tan İlk Paylaşım

Melisa Aslı Pamuk’un oğlu Mylan Yazıcı 3 aylık oldu. Oyuncu, oğlunun havuz kenarındaki tatlı karesini sosyal medyada paylaştı.

Mylan Bebek 3 Aylık! Melisa Aslı Pamuk'tan İlk Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-04-2025 18:48

Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın bebekleri Mylan Yazıcı, 3 aylık oldu. Ünlü çift, oğullarının bu özel anını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

“En Güzel Doğum Günü Hediyesi”

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Paris’te sürpriz bir şekilde evlenen Pamuk ve Yazıcı çifti, 29 Ocak’ta ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunu “En güzel doğum günü hediyesi” diyerek kutlamıştı. Pamuk ise bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık vermişti.

İlk Paylaşım, İlk Açıklama

Anne olduktan sonra ilk kez paylaşım yapan güzel oyuncu, aynı zamanda bebeklerinin ismini de duyurdu: Mylan Yazıcı. İsminin anlamını da açıklayan Pamuk, “Bu isim Fransa ve Hollanda’da kullanılıyor. Sevgili ve zarif anlamına geliyor. Ayrıca İtalya’da bir gölün adı” ifadelerini kullandı.

3 Aylık Mylan’dan Tatlı Kare

Mylan bebek, 3 aylık oldu. Melisa Aslı Pamuk, Instagram’da 5,7 milyon takipçisiyle bu özel anı paylaştı. Havuz kenarında çekilen tatlı kare, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçileri, “Maşallah”, “Minik yakışıklı” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar yaptı.

Benzer Haberler
Sinem Ünsal'dan Dikkat Çeken Beslenme İtirafı: “Gluten ve Et Yok!” Sinem Ünsal'dan Dikkat Çeken Beslenme İtirafı: “Gluten ve Et Yok!”
Demet Özdemir’den Bahar Rüzgarı: Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşımlar Demet Özdemir’den Bahar Rüzgarı: Sosyal Medyayı Sallayan Paylaşımlar
Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı” Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”
Melis Sezen’e Üniversite Ödülü: En İyi Kadın Oyuncu Seçildi Melis Sezen’e Üniversite Ödülü: En İyi Kadın Oyuncu Seçildi
Bengü’nün Zayıflığı Olay Oldu: “Resimlerle Oynamıyoruz” Bengü’nün Zayıflığı Olay Oldu: “Resimlerle Oynamıyoruz”
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Restoran Çıkışı Aşka Geldi! Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Restoran Çıkışı Aşka Geldi!
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”
  • 29-04-2025 14:08

Pınar Deniz’den Oğlu Fikret Hakan ile İlk Kare: “Bir Umuttur Yaşatan İnsanı”

Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı
  • 25-04-2025 13:15

Ekin Koç: Barış Manço Filmi Rafa Kalktı

Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı
  • 23-04-2025 11:05

Etiler'de Parti, Berkay'da Servet! Şarkıcının Saati Dudak Uçuklattı

Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi:
  • 23-04-2025 15:50

Yargı Ekibinden Hilal Altınbilek’li Sinema Filmi: "Öngörü" Geliyor!

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt
  • 25-04-2025 12:12

Kenan Doğulu ve Beren Saat’ten Hamilelik İddialarına Sert Yanıt