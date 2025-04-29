Mylan Bebek 3 Aylık! Melisa Aslı Pamuk'tan İlk Paylaşım

Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın bebekleri Mylan Yazıcı, 3 aylık oldu. Ünlü çift, oğullarının bu özel anını sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaştı.

“En Güzel Doğum Günü Hediyesi”

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Paris’te sürpriz bir şekilde evlenen Pamuk ve Yazıcı çifti, 29 Ocak’ta ilk kez anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. Yusuf Yazıcı, oğlunun doğumunu “En güzel doğum günü hediyesi” diyerek kutlamıştı. Pamuk ise bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık vermişti.





İlk Paylaşım, İlk Açıklama

Anne olduktan sonra ilk kez paylaşım yapan güzel oyuncu, aynı zamanda bebeklerinin ismini de duyurdu: Mylan Yazıcı. İsminin anlamını da açıklayan Pamuk, “Bu isim Fransa ve Hollanda’da kullanılıyor. Sevgili ve zarif anlamına geliyor. Ayrıca İtalya’da bir gölün adı” ifadelerini kullandı.

3 Aylık Mylan’dan Tatlı Kare

Mylan bebek, 3 aylık oldu. Melisa Aslı Pamuk, Instagram’da 5,7 milyon takipçisiyle bu özel anı paylaştı. Havuz kenarında çekilen tatlı kare, kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçileri, “Maşallah”, “Minik yakışıklı” ve “Mutluluğunuz daim olsun” gibi yorumlar yaptı.