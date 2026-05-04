Müzikten Sonra Sunuculuk: İdo Tatlıses Babasının İzinde

İdo Tatlıses sunuculuğa soyundu! "İdo Show" dijitalde yayın hayatına başlarken, eşi Yasemin Şefkatli'den duygusal destek mesajı geldi.

Yayın Tarihi : 04-05-2026 17:01

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, babasının izinden giderek müzik dünyasına adım atmasının ardından şimdi de rotayı sunuculuğa kırdı. Ünlü isim, kendi adını taşıyan “İdo Show” ile dijital dünyada izleyiciyle buluşmaya başladı.

"İdo Show" Ünlü Geçidiyle Başladı

Dijital bir platformda yayın hayatına merhaba diyen programda İdo Tatlıses, her hafta birbirinden renkli konukları ağırlayacak. Eğlence ve sohbetin ön planda olduğu projenin ilk bölüm konukları ise Baran Mengüç, Aydın Kurtoğlu ve Doğukan Manço oldu. İlk bölümden itibaren sosyal medyada ilgi gören program, İdo’nun samimi sunumuyla dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli’den Duygusal Destek

İdo Tatlıses’in en büyük destekçisi ise eşi Yasemin Şefkatli oldu. İlk bölüm kutlaması için hazırlanan özel pastayı sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, eşinin heyecanına ortak oldu. Başarılı model ve influencer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük gün geldi çattı. En az ekip kadar ben de heyecanlıyım. Aile gibi bir ekiple bu yola çıkıldığı için çok mutluyum. Herkes emeğini sonuna kadar ortaya koydu.”

"Kalbinin Ekmeğini Yersin"

Eşi İdo Tatlıses’e olan hayranlığını ve sevgisini her fırsatta dile getiren Yasemin Şefkatli, mesajının devamında eşinin karakterine vurgu yaptı. Şefkatli, “İdo benim tanıdığım en efendi ve merhametli insanlardan biri. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş… Umarım kalbinin ekmeğini yersin” sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

