Müzik dünyasına Sera Tübek geliyor!

Müzik dünyasına yeni bir yıldız doğuyor; Sera Tübek gümbür gümbür geliyor! Daha önce “O Ses Türkiye” yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Tübek, bir dönem Mustafa Sandal’ın vokalistliğini yaptıktan sonra kendi solo kariyerine başlamıştı. Sahne çalışmalarını İstanbul’un popüler mekânlarında sürdüren başarılı müzisyen bir süredir solo kariyerine odaklandı ve birbirinden iddialı şarkılar hazırladı. 50’yi aşkın besteye imza atan Sera Tübek, o parçalardan birini çok yakında müzikseverlerle buluşturacak. Tübek’in hem söz ve müziğine imza attığı hem de hafızalara kazınacak bir yorumla seslendirdiği şarkı, ağustos ayında dijital platformlarda yayınlanacak.

MÜZİĞİN İÇİNE DOĞDU

Müzik, Sera Tübek’in genlerinde var. Genç yeteneğin babası davulcu, dedesi udi, anneannesi ise koro şefi. Aynı zamanda “Aşk-ı Memnu” dizisinin Hilmi Bey’i Recep Aktuğ’un yeğeni olan Sera Tübek’in on parmağında on marifet bulunuyor. Dayısı gibi oyunculukla da ilgilenen Tübek, başta “Sefiller” müzikali olmak üzere pek çok tiyatro projesinde, kısa filmlerde ve bir sinema filminde rol aldı. Dansa da yeteneği olan Sera Tübek, ulusal ve uluslararası dans yarışmalarında pek çok derece elde etti. Güçlü sesiyle dikkat çeken Tübek son dönemde müzik kariyerine odaklanmış durumda ve Rs House Company çatısı altında yayınlayacağı single’larıyla müzikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.