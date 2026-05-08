“Müstehcenlik"ten yargılanıyordu! Mabel Matiz Hakkında Karar Verildi!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'in yazdığı bir şarkısının sözleri yüzünden yargılandığı davada karar açıklandı.

Yayın Tarihi : 08-05-2026 16:55

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Perperişan” adlı şarkısının sözleri yüzünden açılan “müstehcenlik” davasında mahkeme önüne çıktı. Bu mahkeme, toplumda geniş bir ilgi uyandırdı. Herkes sonucu merak ediyordu. Nihayet beklenen karar geldi. İstanbul’da yapılan duruşmada, mahkeme Mabel Matiz’in suçlu olup olmadığına karar verdi.

 

Şarkıcı Hapisle Yargılandı

 

Şarkısında kullandığı bazı sözler yüzünden, cinsel isteği artırdığı ve bu sözlerin her yaşta kişiye, yani çocuklara dahi, dijital ortamda sunulduğu iddia edildi. Bu nedenle Mabel Matiz’e “müstehcen yayın yapmak” suçundan 6 ay ile 3 yıl arası hapis cezası istendi. Dava dosyasında, şarkıdaki sözlerin çocuklar için tehlikeli olduğu ve ayrıca toplum düzenini bozduğu ileri sürüldü.


 

Mahkemeden Beraat Kararı Geldi
 

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar günü yapıldı. Sanatçı bu duruşmaya gelmedi. Onun yerine, avukatları orada olup savunma için hazır bulundu. Avukatlar, şarkıdaki sözlerin sanat ile ilgili ve bir anlamı olduğunu, suç sayılacak bir şey içermediğini söyledi. Mahkeme heyeti de bu savunmaları dinledikten sonra suç için kanunda yazan şartlar oluşmadığına karar verdi ve Mabel Matiz için beraat kararı verdi.

 

"Şeytan Üstüne Atla" Sözleri Tartışıldı

 

Dosyada en çok dikkat çeken nokta, şarkıda geçen "Diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine" sözleri oldu. Savcı bu sözlerin cinsellik ve başka anlamlar çağrıştırdığı fikrindeydi. Ancak Mabel Matiz, bu sözlerin, sevdiği kişiye haber göndermek için kullanıldığını anlattı. Sanatçının bu savunması ve avukatlarının, düğünlerde çalınan başka şarkılardaki sözlerle yaptığı karşılaştırmalar, mahkeme tarafından değerlendirildi. Mahkeme sonunda tüm savunmaları ve şarkı sözlerini dikkatle ele aldı. Bu yüzden sanatçı hakkında beraat kararı verdi.

