Müstehcenlik Soruşturması: Şarkıcı Tuğba Ekinci Tutuklandı

Sosyal medyada ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştığı iddia edilen şarkıcı Tuğba Ekinci çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Müstehcenlik Soruşturması: Şarkıcı Tuğba Ekinci Tutuklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 10:33

Sanal medya platformları üzerinden yürütülen müstehcenlik soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Tuğba Ekinci çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü tahkikat sonucunda adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. Emniyetteki sorgu süreçlerinin ardından hakim karşısına çıkan zanlılardan dördü parmaklıklar ardına girdi.

Nöbetçi Hakimlik Tutuklama Kararı Verdi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Kızılcahamam Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, şarkıcı Tuğba Ekinci ile birlikte üç şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer bir zanlı ise adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Beş İlde Eş Zamanlı Baskın Yapılmıştı

Soruşturma Ankara merkezli olmak üzere beş ayrı ilde yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde operasyona dönüştü. Emniyet güçleri internet ortamında yasa dışı kazanç ve müstehcen yayın faaliyetlerini tespit ettikten sonra belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Haklarında yakalama kararı bulunan yedi hedeften beşi operasyon sabahı gözaltına alındı. Yetkililer soruşturma evrakında adı geçen şahıslardan birinin farklı bir suç nedeniyle halihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğunu saptadı.

Özel Üyelik Sistemiyle Gelir Modeli

Dosyada yer alan teknik inceleme tutanakları şüphelilerin sosyal medya platformlarında kapalı devre çalışan üyelik ağları kurduğunu belgeledi. Şüphelilerin, cinsel içerikli görüntü ve video kayıtlarını para karşılığında erişime açtıkları, VIP veya ücretli abonelik sistemleri üzerinden haksız mali menfaat temin ettikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilişim uzmanları, zanlıların hesap hareketlerini ve dijital cüzdan transferlerini delil dosyasına ekledi.

Firari Şüphelinin Aranmasına Devam Ediliyor

Operasyon kapsamında adresinde bulunamayan firari şüpheli Pınar Gülser'in yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlının saklanabileceği muhtemel adresleri çembere alarak saha araştırmalarını derinleştirdi. Dört kişinin cezaevine girdiği, bir kişinin ise firari olarak arandığı soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni adli aşamalarla devam etmesi bekleniyor.

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